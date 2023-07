Le voyage du Pape François à Marseille a pris de l’épaisseur. D’un simple aller-retour pour clore une rencontre d’évêques de la Méditerranée, « à Marseille pas en France », la visite papale s’est étoffée pour devenir un séjour d’une trentaine d’heures, vendredi 22 et samedi 23 septembre 2023 avec un programme dense. Depuis cette pique, toute jésuite, les diplomates, les prélats, la Curie et Jean-Marc Aveline ont donné un autre sens à ce voyage pontifical.

Vatican News fait sa une sur Marseille Saisie écran

Quatre prises de parole

A la Bonne Mère, un temps marial et un temps interreligieux © Apothéloz

Le très officiel Vatican News a publié samedi 29 juillet à midi le programme officiel du voyage « dans la principale ville française sur la Méditerranée. François célébrera une messe pour la première fois en France. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer le président français et de prendre la parole à quatre reprises. »

Ce n’est pas un voyage officiel. François ne visite pas l’Église catholique de France, (mais le diocèse de Marseille) ni la République française. L’objectif affiché est toujours de conclure les Rencontres méditerranéennes, mais « en la mémoire des saintes Marthe et Marie et de saint Lazare, patrons du diocèse de Marseille, » il prévoit toute une série de rencontres.

C’est Emmanuel Macron qui sera sur le tarmac de Marignane à 16 h 15 le vendredi 22 pour accueillir le souverain pontife pour un premier entretien certainement au Salon d’honneur de l’aéroport. Direction ensuite directement Notre-Dame de la Garde pour un rendez-vous avec les prêtres catholiques du diocèse pour une prière mariale.

À 18 heures, le Pape François sortira de la Basilique pour se rendre devant le Mémorial dédié aux marins et aux migrants perdus en mer. Le pape y fera sa première prise de parole publique devant les représentants des religions que l’on a l’habitude de rencontrer à Marseille Espérance : rabbins, imams, pasteurs et popes, etc.…

“La grande rencontre entre le Saint-Père et les fidèles français“

Au Pharo (ici vu de Notre Dame de la Garde), le Pape prendra la parole et aura une rencontre avec Emmanuel Macron © Apothéloz

Dans l’après-midi, à 16 h 15, le Pape présidera la messe au stade Vélodrome. « Ce sera, confirme Vatican News, la grande rencontre entre le Saint-Père et les fidèles français, lors de la première messe célébrée sur le sol français par le Pape argentin depuis le début de son pontificat, il y a dix ans. » Une giga messe qui doit permettre à 60 000 personnes de communier dans un stade transformé en immense chapelle. À l’issue de la célébration eucharistique, François se rendra à Marignane pour reprendre l’avion et décoller à 19 h 15, direction Rome-Fiumicino.

Le voyage a donc pris du poids. Vatican News le souligne : « C’est la première fois que le Souverain pontife revient en France, après une journée à Strasbourg en novembre 2014 consacrée aux institutions européennes. Avec Marseille, ancienne Phocée, marquée par les figures de Marie-Madeleine, de saint Jean Cassien, des missionnaires du XIXe siècle, port ouvert sur le monde, cité cosmopolite, le Pape découvrira une cité qui porte en elle une certaine vision de paix ».

À partir de cette ville, il pourra s’adresser à toute la France et, au-delà, aux peuples d’Europe et de Méditerranée. Jean-Marc Aveline

Jean-Marc Aveline dans un entretien à Vatican News que nous publions ci-dessous, y voit même une adresse à l’Europe : « la venue du Pape François est pour les chrétiens de Marseille et pour tous les Marseillais, toutes confessions confondues, une immense joie et une très grande fierté. Si le Pape a choisi de venir à Marseille, c’est parce qu’il sait qu’à partir de cette ville, il pourra s’adresser à toute la France et, au-delà, aux peuples d’Europe et de Méditerranée. »

Voyage du Pape François à Marseille : l’interview de Jean-Marc Aveline à Vatican News

Liens utiles :

Pape François à Marseille : le programme de sa visite se précise

Méditerranée du futur : une édition spéciale pour la visite du pape François à Marseille