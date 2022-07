Emerging Mediterranean, le programme conçu par Samir Abdelkrim a été créé afin d’identifier, d’accélérer et de nourrir le plaidoyer des start-up méditerranéennes de la « Tech For Good », pour en faire les leaders à impact. Cette troisième édition soutenue par l’Agence française de développement, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a d’abord sélectionné une douzaine de start-up lors du Bootcamp des deux Rives à The Dot à Tunis.

Trente 30 start-up sélectionnées à l’issue d’un appel à candidatures record ont vécu trois jours d’échanges et de coaching – grâce au soutien du programme Innov’I d’Expertise France – avec une dizaine de Master classe et plus de 90 de sessions de coachings animés par une vingtaine d’experts méditerranéens. La compétition de pitchs a permis de qualifier les 12 plus belles pépites qui ont été départagées le 13 juillet à l’occasion du « Digital Talk » qui s’est tenu à Marseille. Pour Samir Abdelkrim « ce digital talk a illustré l’effervescence d’une Méditerranée innovante, jeune, positive, et augmentée par le digital »

Six lauréats sélectionnés par un jury international réuni à Marseille :

Rabii Berady, (Canada) Regional development enabler /innovation and entrepreneurship specialist, P Curiosity-Lab – UM6P ;

Rym Jarou (Tunisie) , Advisor for ICT start-up and Innovation ecosystems development – Smart Africa,

Souheil Guessoum (Algérie), Vice président de la capc et président du syndicat national du patronat citoyen du numérique – CAPC,

Teslem Zein (Mauritanie) , Consultante et coordinatrice des activités du I-Lab – JCCM

Clara Guilhem, (France) cheffe de projet Innovi – Expertise France.

Les lauréats d’Emerging Mediterranean

Garini (Algérie) est une solution portée par l’entrepreneur Nadir Kassoul, qui a créé une plateforme en ligne pour réserver des places de parking en Algérie. Cette initiative vise notamment à réduire les 50 millions de tonnes de CO2 chaque année rejetées par les véhicules en recherche d’une place de parking.

Abjad limited (Libye) est une plateforme de e-learning qui utilise l'intelligence artificielle pour préparer les étudiants à leurs examens.

Viable Ways Corp (Maroc) est une start-up d'analyse agricole, portée par Yahya Lougaghi. Elle développe des logiciels intégrés à des capteurs sans fil qui permettent de suivre en temps réel les productions agricoles et ainsi, d'optimiser les ressources.

Sasa Plast (Mauritanie) est une initiative lancée par Cheikhna Coulibaly, qui fabrique des pavés de rue à partir de déchets plastiques. Sa start-up emploie une majorité de femmes et soutient ainsi leur indépendance économique.

Akhili (Tunisie), porté par Lamia Chouk, a développé une application, mobile et web, spécialisée dans les consultations et soins psychologiques. L'application permet de réserver et de suivre sa séance en ligne. Elle garantit l'anonymat des patients.

Green Algeria (Entrepreneuriat féminin), est une start-up portée par Kheira Benaissa, qui propose une installation pour particuliers qui transforme leurs déchets organiques en gaz combustible.

Les six lauréats d’Emerging Mediterranean remportent une bourse de 5 000,00 € et l’opportunité de rejoindre le programme du Social & inclusive business camp, le Campus du développement de l’Agence française du développement (AFD) avec en bonus un push de visibilité.

