La pandémie avait suspendu les liens humains et les relations entre les pays d’Afrique subsaharienne et notre région. 25 entreprises reviennent d’une mission à Dakar au Sénégal qui a eu lieu sur cinq jours du 26 au 30 juin avec des projets et des développements prometteurs. Fait nouveau, cette mission a conjugué les énergies de l’agence de développement Rising sud et du réseau Africalink.

Rappelons qu’Africalink est né à l’initiative la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, avec comme animateurs Denis Bergé, délégué général et Frédéric Ronal, vice-président de la CCI et qu’elle a eu le soutien de la Métropole Aix-Marseille Provence. Le pilotage indépendant de l’association a été assuré par les membres (plus de 170 dont 40% d’Afrique) , mais il manquait un lien, longtemps délicat, avec la Région. Dans l’échelle des responsabilités des collectivités territoriales c’est en effet la Région qui finance, et l’économie, et l’attractivité, et les activités export à travers le Team Sud Export.

En mars 2022, raconte Hicham El Mérini, coprésident, « nous avons établi les liens avec la Région et nous avons maintenant avec Bernard Kleynhoff, président de la commission développement économique et digital, industrie, export, attractivité et cybersécurité, président de Rising Sud, une relation de confiance. Nous avons donc rapproché nos deux projets pour ne faire qu’une seule mission. Rising sud apportait son cofinancement à dix entreprises dont cinq étaient membres d’Africalink et notre réseau a mobilisé en plus une quinzaine d’entrepreneurs de notre région. Les équipes de Business France ont remarquablement travaillé pour comprendre les attentes des PME et préparer des rendez-vous B2B efficaces, productifs et intenses, en moyenne une douzaine sur les trois jours. »

Rencontre Africalink, Rising Sud, Région Sud, CCI Aix Marseille Provence avec Amadou Hott, ministre de l’économie, de la planification et de la coopération du Sénégal. © Africalink DR

Denis Bergé précise que « l’alliance des rencontres institutionnelles et des liens directs business a vraiment très, très bien fonctionné. » La délégation a été reçue par l’ambassadeur de France et son équipe. Elle a pu visiter le port de Dakar, elle a rencontré l’agence de développement des PME et la CCI de Dakar qui avait mobilisé une vingtaine de ses membres en cohérence avec les filières présentes.

Africalink et la Région Sud reçus par la CCI de Dakar © Africalink

« Nous avons des relations particulières, avec le Sénégal » Yves Delafon

Yves Delafon, past-président a offert avec la banque qu’il dirige, BCI Banque un cocktail aux membres auquel il avait convié ses clients du territoire. « Nous avons, dit-il « des relations particulières, avec le Sénégal, il y a une proximité culturelle avec la langue et quelles que soient des péripéties médiatiques l’affection de ses habitants. C’est un pays stable, qui connaît un développement réel, sérieux organisé, avec en plus, la découverte de nouvelles ressources gazières à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, c’est une quantité de gaz estimée à 1 400 milliards de mètres cubes ! La montée en puissance du projet d’exploitation “Grande tortue” de BP garantit au Sénégal et à la Mauritanie des ressources qui vont accélérer le développement à travers notamment des projets de partenariat public-privé auxquels nos PME devront s’intéresser. Nous pouvons accéder à ces marchés avec des alliances entre PME du Sénégal et PME françaises, si tant est que la BPI apporte sa garantie aux joint-ventures et que nous ayons la capacité à en faire l’ingénierie. »

Les Clubs de l’immobilier coopérèrent © Club Immobilier DR

Dans le domaine de l’immobilier, dans le prolongement de Dakar 2020, une convention de partenariat a été signée entre le Club de l’immobilier Marseille Provence et celui du Sénégal dans le cadre de la Journée de l’immobilier début juillet à Marseille et ce secteur offre des opportunités dans un pays qui construit beaucoup mais qui a besoin d’un urbanisme plus maîtrisé et plus durable.

Ce format de mission hybride, partenariale, conclut Denis Bergé « donne de très bons résultats et nous avons un très fort taux de satisfaction des entrepreneurs. »

Liens :



L’actualité des échanges avec l’étranger à suivre dans notre rubrique internationale

Cinq pépites de la tech méditerranéenne lauréates d’Emerging Mediterranean