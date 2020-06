Le candidat du Parti des Arlésiens Nicolas Koukas a enregistré le soutien de l’ancien candidat du Parti socialiste à la présidentielle de 2017, Benoît Hamon pour le second tour des municipales. Ce dernier, fondateur du mouvement « Génération. s » s’est exprimé dans un courte vidéo le 25 juin :

« La crise sanitaire va créer les conditions d’une crise économique et sociale sans précédent. La seule chose dont nous sommes certains, c’est que les conséquences en termes d’emploi, en termes de pauvreté et d’inégalités, les conséquences écologiques aussi seront considérables. C’est la raison pour laquelle je vous invite à faire le 28 juin un vote de responsabilité et d’efficacité à Arles et de voter pour Nicolas Koukas. Pourquoi ? Parce que nous aurons besoin à Arles comme partout ailleurs de boucliers sociaux et écologiques, nous aurons besoin de femmes et d’hommes qui sur les question d’éducation, de solidarité, des questions de services publiques, des questions sociales se sont préparés à amortir les conséquences économiques et sociales de cette crise. On ne peut pas continuer d’avoir des majorités de droite, libérale au moment où nous allons vivre une crise sans précédent. »

@benoithamon

Dans un contexte de crise inédit, faire le choix de la responsabilité, de l’efficacité, de la solidarité en votant pour l’équipe de @nicolaskoukas@GenerationsMvt soutient la liste d’union et citoyenne du parti des Arlésiens#arles #Municipales2020 #Municipales28juin pic.twitter.com/qSheZcQ60d — Génération.s Arles (@GenerationARLEs) June 25, 2020

Nicolas Koukas a terminé deuxième au premier tour des municipales avec 21,16% des voix, derrière le candidat centriste Patrick de Carolis, qui a obtenu 26,41 % du suffrage.



De son côté, Patrick de Carolis, le candidat DVD, arrivé en tête du 1er tour remercie le président de la Région, Renaud Muselier pour son soutien. Ce dernier a trsmis un message de soutien en vidéo.

🗳Merci à notre Président de Region @RenaudMuselier 🗳

Ce soutien, clair et motivé, renforce notre détermination dans cette dernière ligne droite. Il connaît bien notre ville et ses formidables atouts, je suis heureux que demain il soit à nos côtés pour ouvrir une nouvelle ère! pic.twitter.com/0qjt10SO7u — Patrick De Carolis (@CarolisPatrick) June 24, 2020

Liens utiles :

> Retrouvez toute l’actualité des municipales dans notre rubrique politique

> Municipales Arles : Un face-à-face tendu entre Koukas et Carolis