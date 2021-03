Share on Facebook

Selon une source proche du dossier, la compagnie aérienne Air France s’apprêterait à fermer ses bases de Marseille, Nice et Toulouse. En cause, les performances mitigées des bases provinciales et les conséquences de la crise qui affecte le secteur depuis le début de la pandémie de Covid-19. En tout, ce sont 329 membres du personnel…