L'agence de rencontres créée par Florent Hernandez et Kévin Vauclin à Aix-en-Provence en 2022 achève son premier exercice avec la preuve du concept, et semble-t-il, celle du marché. Les chiffres avancés par Florent Hernandez, ex-dirigeant fondateur de Sociallymap spécialisée dans la communication digitale et les réseaux sociaux, revendue à Sociabble, sont prometteurs. En quelques mois,…