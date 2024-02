Share on Facebook

Les annonces du Premier ministre Gabriel Attal n’auront pas atténué la colère. Alors que la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) a appelé à lever les points de blocage, ce n’est pas le cas de l’autre syndicat agricole, la Coordination Rurale.

Dans les Bouches-du-Rhône, le point de blocage sur la route d’Aix, à la jonction entre l’A8 et l’A51, n’est toujours pas levé et le passage reste bloqué dans les deux sens de circulation. Il devrait être maintenu pour une durée indéterminée. « Pour le moment, on maintient », confirme le président de la Coordination rurale des Bouches-du-Rhône, Franck Mourgues, contacté par Gomet’. Il ne donne pas davantage de détails.

Les équipes de VINCI Autoroutes sont toujours mobilisées sur les lieux libérés par les manifestants pour permettre à la circulation de reprendre, après accord des autorités préfectorales.



📍Point de situation ce vendredi 2 février à 15h

Dans un communiqué publié sur son site jeudi 1er février, la CR13 explique en effet être restée « sur sa faim », à la suite des annonces gouvernementales. S’il se montre satisfait de certaines mesures – fin des objectifs de réduction de 50 % de produits phytosanitaires, simplification administrative des projets d’irrigation etc. -, le syndicat demande d’autres garanties notamment sur la mise en place d’une année blanche et d’un PGE (Prêt Garanti par l’État).

Enfin, la CR juge « dérisoire » l’enveloppe de 150 millions d’euros promise par Gabriel Attal pour soutenir fiscalement les agriculteurs.

