Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Jean-Mathieu Gallo. Le fondateur de Buddy’s Immobilier nous présente l’opération « Adoptons un nouveau style de vie », lancée en janvier 2022. L’agence marseillaise intègre des animaux abandonnés sur les photos de ses biens à la vente. Un véritable coup de projecteur. Elle collabore avec l’association Les Ailes de la PA, basée à Allauch. En un an, pas moins de huit animaux ont été adoptés (et cinq parrainés) directement par le biais de l’agence immobilière. L’entretien est animé par Yanis Djouder (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

My Food Story permet de connaître le processus de fabrication et de distribution de certains aliments

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du projet Energy Valley, présenté lors de ses voeux à la presse par la maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains. Elle défend la création de ce pôle d’excellence, qui serait implanté sur les terres du Cerema. L’idée étant de structurer à Aix une filière “énergie propre” toujours plus forte, à la fois pour conserver les talents, mais aussi pour aider les acteurs locaux à tendre vers la sobriété. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit de l’application marseillaise My food story, qui permet de connaître le processus de fabrication et de distribution de certains aliments ou boissons. De quoi favoriser la tendance du manger local, et les circuits courts.

