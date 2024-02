Pour son anniversaire, le Delta Festival voit les choses en encore plus grand. Jeudi 1er février au soir, dans l’antre du Dock des Suds, a été annoncée une grande partie de la programmation avec la révélation de 100 noms d’artistes qui se produiront sur les scènes des plages du Prado, du 4 au 8 septembre 2024.

Outre l’annonce de la programmation, la soirée a été marquée par la présence de Martin Solveig invité surprise qui a enflammé le dancefloor. Au total, près de 5 000 personnes ont participé à l’événement gratuit et ont pu découvrir à 20h, le teaser et la programmation de cette dixième édition, qui s’annonce grandiose. Une soirée avant-première, où les participants ont pu avoir un avant-goût de l’ambiance qui les attend sur les plages du Prado.

Parmi les révélations du Delta Festival édition 2024, de nombreuses célébrités : Justice, The Avener, Martin Solveig, Astrix, Jain ou encore Mandragora rejoignent les têtes d’affiches déjà annoncées comme Gazo, Jain, PLK, SCH, Tiakola ou encore Vladimir Cauchemar. Au total, ce sont près de 250 artistes qui sont attendus sur les cinq scènes.



Le thème de cette dixième édition : les 10 ans du Delta Festival, devenu l’un des plus grands de France ! L’occasion rêvée d’offrir aux festivaliers une édition inoubliable et de faire rayonner ce festival, événement musical phare de la cité phocéenne. 30 000 personnes sont attendues par jour, avec le support de 3 000 bénévoles. Fidèle à ses engagements pour la jeunesse, 10 villages thématiques seront installés sur les plages avec plus de 700 partenaires. La billetterie est ouverte… Go !

