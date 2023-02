L’entretien périodique des parties immergées des navires est essentiel pour prolonger la durée de vie des bateaux. Mais le carénage est chargé en produits biocides et pollue les rejets en milieu naturel. Le port de Marseille-Fos a donc investi 15 millions d’euros pour une remise aux normes environnementales du système de traitement des eaux de carénage pour les neuf fonds de formes de réparation navale en activité. Les travaux s’achèveront en 2025.

Forme 8 exploité par le Chantier Naval de Marseille de 320m par 53m (Crédit : CNM)

Le projet consiste à équiper le fond des « formes de radoub » – ces bassins secs servant à entreposer les navires – afin de permettre la séparation entre les eaux non polluées (mer et pluviales) et les eaux polluées issues de la réparation navale. Pour cela, des ouvrages de stockage et de traitement des eaux polluées seront construits sur les terre-pleins.



La demande des travaux a été validée par la préfecture de Région en septembre 2021, à la suite d’une enquête publique. « On aura le port de réparation navale le plus propre de Méditerranée, peut-être même de France ou d’Europe ! », se félicite Hervé Martel, le président du directoire du port Marseille-Fos.

Une remise aux normes imposée par l’État

Cet investissement était nécessaire pour le port puisque l’activité de réparation navale des navires à flot continue de croître. Entre 2021 et 2022, le taux d’occupation des quais a bondi de 307% et le nombre de navires a augmenté de 12%. L’activité de réparation navale a ainsi totalisé 114 navires pour 5 500 jours d’occupation, selon le bilan 2022 du GPMM.

La grande réparation navale utilise les formes 8-9 et 10 situées dans la partie Nord du port et opérées par la société Chantier Naval de Marseille (San Giorgio).



Pour les plus petits navires et la grande plaisance, les réparations se font dans les formes 1 à 7 situées dans la partie centrale du port. Ces formes sont opérées par plusieurs entreprises telles que Sud Marine Shipyard (pour les formes 1-2 et 7) et Palumbo (pour les formes 3-4-5 et 6).

Un choix stratégique donc, mais surtout urgent. Le traitement des eaux polluées issues du nettoyage des bateaux est imposé par la législation. En décembre 2022, le Chantier Naval de Marseille (CNM) a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille à verser une amende de 301 500 euros pour non-respect de la réglementation en matière d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) suite à la plainte de France Nature Environnement (FNE). L’État a également mis en demeure les sociétés Sud Marine Shipyard et Palumbo en juin 2021, épinglées pour le même constat.

