Hysilabs, la société spécialisée dans l'hydrogène, co-fondée par Pierre-Emmanuel Casanova et Vincent Lome en 2015, a annoncé le 31 janvier une nouvelle levée de fonds, un financement de série A de 13 millions d'euros. Le pool d'investisseurs est mené par Equinor Ventures, et comprend le Fonds du Conseil européen de l'innovation, EDP Ventures et PLD…