L’Abbaye de Silvacane se met au cirque !

Le Centre International d’Arts en Mouvement (CIAM) oeuvre à faire le lien entre le territoire et la culture, par les arts du cirque. Ils organisent samedi 29 mai Les nuits [en mouvement] à l’abbaye de Silvacane de La Roque d’Antheron. Ou comment découvrir les arts du cirque dans une merveille du patrimoine !

> Pour réserver

> Toute la programmation du CIAM

Crédit : CIAM.

Abbaye de Silvacane

RD 561

13640 La Roque-d’Anthéron

Balade matinale avec Mozart

En partenariat avec le musée Granet et soutien de la ville d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université propose une balade matinale aixoise musicale. L’hôtel Boyer de Fonscolombe et le Musée Granet accueilleront les 18 étudiants de l’ensemble d’Aix-Marseille Université, EV’AMU, qui y revisiteront des airs de Mozart.

Les représentations se font gratuitement et sur entrée libre :

10h30 – Hôtel Boyer de Fonscolombe (cour de l’IMPGT)

12h15 – Patio du Musée Granet

Plus de détails ici et là.

Hôtel Boyer de Fonscolombe

21 Rue Gaston de Saporta

13100 Aix-en-Provence



Patio du Musée Granet

Place Saint Jean de Malte

13100 Aix-en-Provence

Un parcours d’art urbain à Sausset-les-Pins

Des œuvres murales sont à découvrir sur le parcours urbain proposé par Sausset-les-Pins, en partenariat avec l’association Ka Divers. L’inauguration du parcours Art urbain sur la ville aura lieu samedi 29 mai à 16h au Môle du Port puis l’inauguration aura ensuite lieu à 17h30 au gymnase Alain Calmat.

Les street-artistes du territoire seront mis en lumière grâce à leurs œuvres intégrées dans l’environnement, avec notamment :

Bannière Art urbain sur la ville.

Mur sur le port par le street artiste POLO 51.67

Abribus au rond-point du Brûlot par le street artiste GRUMO

Abribus au parcours naturel par le street artiste CROS 2

Fronton du gymnase par le street artiste ABNS

Berre l’Étang roule à vélo dimanche !

Dimanche 30 mai de 8h30 à 18h Berre l’Étang sera à bicyclette ! La ville propose de nombreuses activités à l’occasion de l’événement Berre à vélo sur l’avenue des Hydravions et la promenade littorale :

Un atelier repair vélo en collaboration avec Cyclisme Compétition Multipôle Etang de Berre (CCMEB et le club Léo Lagrange)

Jusqu’à 12h30, un atelier gravage de vélo : pour faire un marquage discret sur votre vélo, qui vous permettra de le retrouver.

Un atelier de sensibilisation à la sécurité routière

Une balade collective pour découvrir la nouvelle piste cyclable de Berre avec un point de rendez-vous salle Alain Bombard

Une bourse à vélo est organisée toute la journée sur Facebook

Présentation de vélos anciens

Piste cyclable de Berre l’Étang (Crédit : Rémi Liogier / Gomet’).

Durant cette journée avec le C.C. Multipôle Etang de Berre, l’A.C Berre et le club Léo-Lagrange, des itinéraires vélos pourront être retirés à la salle Alain Bombard, où des circuits seront proposés pour tous les niveaux :

Cyclotourisme 30 km et 75 km

Un circuit VTT / VTC pour la famille à partir de 6 ans

Un circuit Fête des mères en Rosalie de 10h à 18h

À 10h, 14h30 et 16h30 un circuit VTT / VTC pour partir « à la découverte du Patrimoine, la balade à fleur d’étang »

La clôture de la semaine du réemploi de Miramas

Dans le cadre du mois du développement durable à Miramas, samedi 29 mai de 10h à 19h, la mairie propose des points forts dans la ville :

Un vide dressing est organisé place Henri-Barbusse

La visite d’éco-boutiques : Déclic 39 (39 bis avenue Marius Chalve) et Recylab (11 avenue Charles-de-Gaulle)

Des ateliers rémploi (buffet d’eau, place Jourdan) : création de carnets en matériaux recyclables, atelier relooking de mobiliser, fabrication de sac de course, stand du Conseil municipal des jeunes pour collecter des vêtements pour les jeunes enfants et des produits d’hygiène en faveur du Secours populaire, une démontration d’aéro-gommage (décapage à air pulsé sur bois, métal, tissus) à 11h, 14h et 16h

Un atelier Répar’acteurs (buffet d’eau, place Jourdan) : pour apprendre réparer vos vélos, petits électroménagers et s’initier au réemploi avec la présentation d’un montage solaire et d’un sèche-légumes

Festival international du Film d’Aubagne 31 mai – 5 juin

Affiche du Festival international du Film d’Aubagne.

Le Festival International du Film d’Aubagne – Music & Cinema revient cette année du 31 mai au 5 juin au Cinéma Le Pagnol et au théâtre Comoedia. Organisé par Alcimé, le festival allume les projecteurs sur la jeune création cinématographique et musicale pour l’image. De nombreuses compétitions pour des longs et courts métrages avec remise de prix sont proposés, ainsi que des bourses du Site Régional d’Aide à la Réalisation (Sirar). Samir Guesmi et Ibrahim Maalouf ont été choisis comme invités d’honneur pour l’occasion.

Ce sera le film The lamb de Mario Piredda, sorti en 2019, qui ouvrira le festival lundi 31 mai à 19h au Cinéma Le Pagnol.

Toute la billetterie du festival. Plus de détails.

Cinéma Le Pagnol 1, 2, 3 et 4

Cours Maréchal Foch

13400 Aubagne



Théâtre Comœdia

13 Cours Maréchal Foch

13400 Aubagne