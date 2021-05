Sans bruit, sans odeur… le bateau électro-hydrogène d’Hynova prend la mer en douceur mercredi 26 mai dans les eaux calmes du port de Marseille sur le chantier de Palumbo SY. Une première mondiale réalisée par cette petite société de La Ciotat créée il y a tout juste un an et demi. Capitaine de navire dans les Calanques, Chloé Zaied a eu l’idée de lancer ce nouveau type de navire propre pour concilier sa « passion de la mer et la volonté de préserver les océans ». Elle s’est alors rapprochée d’Energy Observer pour inventer une motorisation inédite alliant une pile à combustible alimentée à l’hydrogène et des batteries électriques offrant une autonomie d’une dizaine d’heures. « De quoi faire largement un bon tour des Calanques dans la journée sans polluer », assure Chloe Zaied. L’innovation se révèle prometteuse et très vite, le challenge attire les grands groupes comme EDF et Air Liquide. Ils y voient un moyen de démocratiser l’utilisation de l’hydrogène comme un combustible d’avenir. Le monde maritime se mobilise aussi pour finaliser ce navire unique au monde. La start-up marseillaise du champion du monde de Kite Surf Alex Caizergues Syroco travaille sur un foil innovant qui permet de faire gagner trois tonnes de portance. Les chantiers de l’italien Palumbo SY prêtent main forte pour les finitions et la PME aixoise Hy2Gen travaille avec elle sur la création de station d’avitaillement. « Cette première mondiale, c’est une victoire collective pour tout le territoire », se félicite Chloé Zaied.

Une photo de groupe des principaux partenaires du projet Hynova 40

Des performances équivalentes aux moteurs classiques

Avec sa propulsion hybride, le « Hynova 40 the New Era », nom de baptême de ce premier bateau, propose des performances comparables aux navires classiques à essence. D’une longueur de 12 mètres, le « tender » (bateau annexe pour les grands yachts) peut monter jusqu’à 26 nœuds grâce à son poids de seulement trois tonnes. Mais cette technologie dernier cri n’est pas à la portée de toutes les bourses. La jeune société a tout de même dépensé plus de 1,5 million d’euros pour sa conception et si le tarif n’est pas encore totalement fixé, le prix de vente de départ devrait avoisiner le million d’euros. « On a déjà des bons contacts au Moyen-Orient pour de premiers acquéreurs », confie Chloe Zaied.

Le moteur mixe une pile à combustible à hydrogène et

des batteries électriques qui prennent le relais à partir de 12 noeuds

Un début de la production à la rentrée à La Ciotat

Maintenant que la démonstration de son prototype est assurée, Hynova va devoir passer à la phase industrielle. En mars dernier, les chantiers navals de La Ciotat l’ont choisie pour s’installer dans leur dernière parcelle disponible. Une dizaine de salariés s’apprêtent à lancer la production à plus grande échelle. « On devrait démarrer la fabrication des premières commandes à partir de septembre », annonce la patronne qui se fixe l’objectif de vendre une dizaine de bateaux par an, soit un chiffre d’affaires potentiel de plus de dix millions d’euros. Et Chloé Zaied pense déjà à l’avenir avec « des projets dans les tiroirs pour d’autres modèles de bateaux un peu plus gros », avoue-t-elle. Mais avant cela, la société doit franchir encore quelques obstacles.

Toute une filière hydrogène à inventer

Comme tous les pionniers, Hynova va devoir porter la bonne parole pour convaincre le public de faire le choix d’un nouveau carburant propre. Premier obstacle : la réglementation. « Elle n’existe tout simplement pas, explique la jeune dirigeante. Dans les ports, rien n’est prévu pour manipuler l’hydrogène, aucune consigne de sécurité. Il faut à tout prix avancer sur ce volet », insiste-t-elle. Ensuite, l’approvisionnement. Hynova s’est associée avec Air Liquide pour se fournir en hydrogène et avec Hy2gen pour créer des stations services. « Il faut développer l’offre sur le territoire et un peu partout pour donner sa chance à cette énergie propre qui répondra au problème de décarbonation de la mobilité et de l’industrie », prévient Anne-Marie Perez, la déléguée régionale de France Hydrogène venue soutenir le lancement d’Hynova. La société prend donc la responsabilité de défricher un marché inexistant et pour convaincre, elle va sillonner la Côte d’Azur tout l’été pour prouver le bon fonctionnement de son navire qui sera alimenté par une station mobile d’hydrogène.

Lien utile :



> [La Ciotat] Hynova Yachts prépare la mise à l’eau de son bateau à l’hydrogène