Le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer annonce une avancée dans la simplification du processus de procuration de vote. Depuis le 12 avril, les citoyens disposant d’une identité numérique certifiée France Identité peuvent désormais effectuer leur demande de procuration entièrement en ligne via le service “Maprocuration”. Si vous êtes absent lors des élections européennes le 9 juin prochain, il sera ainsi possible de donner procuration sans vous déplacer, dans certains cas. Voici comment faire.

C’est le décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 qui permet dès à présent d’établir une procuration entièrement en ligne uniquement si la procuration concerne les élections européennes et si l’électeur dispose d’une identité numérique certifiée via France Identité. « Ces deux conditions sont indispensables pour éviter de se rendre au commissariat, à la brigade de gendarmerie ou au consulat. Sans identité numérique certifiée, vous devrez obligatoirement valider votre identité en personne » précise le site du Ministère de l’Intérieur.

La première étape sera de réaliser votre identité numérique, à partir de l’application mobile de France Identité. Il faudra prendre rendez-vous dans une mairie habilitée muni de sa carte d’identité (format “carte bancaire”) et de son téléphone. Le résultat sera envoyé par mail et disponible dans l’application France Identité sous 48 heures. Une fois l’identité validée, il faudra vous rendre sur Maprocuration.gouv et suivre plusieurs étapes : se connecter avec France Connect en utilisant vos identifiants et mots de passe (les mêmes que sur Impots.gouv, Ameli, Identitenumerique (La Poste), Yris, MSA ou Alicem). Ensuite il faudra remplir le formulaire en ligne (date de naissance, numéro d’électeur trouvable via le téléservice ou sur votre carte électorale), prénom et nom, commune ou vous votez). Vous recevrez par la suite deux mails, un récépissé de votre demande de procuration et une confirmation de l’activation de votre procuration.

Si votre identité numérique n’est pas validée, vous ne pourrez pas faire votre procuration en ligne. Vous devrez alors vous rendre au commissariat, comme il était déjà possible de le faire. Voici les étapes : obtenez le numéro d’électeur et la date de naissance de votre mandataire, ou ses informations d’état civil et sa commune de vote. Faites votre demande de procuration en ligne. Rendez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour vérifier votre identité et valider votre procuration. Vous recevrez ensuite un courriel une fois votre procuration acceptée.

Pour plus d’informations et pour effectuer une demande de procuration, rendez-vous sur www.maprocuration.gouv.fr

