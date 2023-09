Les Journées européennes du patrimoine : voir notre sélection d’événements et sites

La Fête du vent sur les plages du Prado à Marseille

Rendez-vous tour le week-end pour la Fête du Vent sur les Plages du Prado dont le thème est “La Péninsule Ibérique à l’honneur”. Venez découvrir la féérie des ballets de cerfs-volants et les créations originales pensées par des artistes éoliens. Près de 150 cerfs-volistes français et internationaux issus d’une dizaine de pays sont invités à enchanter, une fois de plus, le ciel de Marseille au-dessus des plages du Prado.

Jazz : Michel Portal à La Criée

Théâtre National de La Criée, : le concert d’une figure emblématique du Jazz en France, Michel Portal, accompagné pour l’occasion de prestigieux artistes européens à l’occasion de l’European Jazz Conference.

10 ans de “vie secrète des objets”

Constituées d’un million d’objets et documents, les collections du Mucem sont conservées et accessibles au sein du Centre de conservation et de ressources (CCR), situé dans le quartier de la Belle de mai. Depuis dix ans, elles sont régulièrement enrichies, étudiées, exposées au Mucem… et pour fêter cet anniversaire, les réserves ouvrent leurs portes et révèlent ainsi “La vie secrète des objets” – nouvelle exposition qui démarre à l’occasion des Journées du patrimoine. Comme un rêve inavoué de chineur…

La 3e édition du Forum des Associations et du Bénévolat (FAB) à Aix-en-Provence

La 3e édition du Forum des Associations et du Bénévolat (FAB) se tient le dimanche 17 septembre 2023 au cœur du centre-ville d’Aix-en-Provence, de 9h30 à 17h30. 250 exposants du monde associatif sont à retrouver sur les quatre villages thématiques, arts et culture, bien être et sport, développement durable, cohésion et cadre de vie. Ce rendez-vous permettra de promouvoir les activités des associations auprès de la population aixoise, d’accueillir de nouveaux adhérents, de rencontrer de nouveaux bénévoles et de partager les diverses expériences. Nouveauté cette année, un espace plus important consacré au bénévolat sera proposé.

Des animations sont prévues tout au long de la journée, ainsi que des ateliers et des démonstrations sur une scène installée sur les 3 places de la Ville. D’autres forums sont prévus en septembre dans certains quartiers et villages. Les informations seront à retrouver auprès des mairies de quartiers.

Marseille : une soirée au Cabanon de Paulette

Au coucher le cadre est magnifique avec vue imprenable sur la baie depuis l’anse des Sablettes. Nous sommes en bord de mer, entre la Pointe-Rouge et La Madrague de Montredon. Ici on déguste tapas et en sirotant un verre ou une pression. Une ambiance médittérannéene avec la culture mêlée du cabanon et de la bodega, ouverte de 10h à 23h30 tous les jours. Il suffit de descendre quelques marches pour tenter la baignade, avant ou après les agapes.

