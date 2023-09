Share on Facebook

« A visite exceptionnelle, mesures exceptionnelles » résume la préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri, aux côtés du nouveau directeur de la sécurité publique Cédric Esson, pour décrire le dispositif de sécurité qui sera mis en place pour la visite du pape François, du 22 au 23 septembre prochains. Après « neuf mois de réflexion », ce dispositif – « le plus exceptionnel dont on se souvienne » souligne la préfète – a été dévoilé devant la presse lors d’une conférence organisée vendredi 15 septembre à l’hôtel de police des Bouches-du-Rhône.

Un protocole de sécurité terrestre, aérien et maritime

Pas moins de 5000 policiers seront donc mobilisés pour l’occasion, ainsi qu’un millier d’agents de sécurité mandatés par les organisateurs. « Bien sûr, la menace terroriste figure en haut de nos préoccupations, mais il faut aussi prévenir toute perturbation quelle qu’elle soit », poursuit Frédérique Camilleri. Un important plan de prévention contre la délinquance sera donc mis en place.

En outre, la présence du pape, doublée de celle du président de la République, implique une procédure systématique de déminage de chaque site visité ou voiture empruntée, « ce qui prend du temps », admet la préfète. Pour cette raison, la basilique Notre-Dame-de-la-Garde sera fermée à compter du mercredi 20 jusqu’au dimanche 24 septembre. Idem pour le Pharo, où le pape assistera à la clôture des Rencontres méditerranéennes le 23 septembre : l’accès au parc sera impossible toute la journée de samedi. La préfecture veut limiter tout risque : elle a même passé au peigne fin l’ensemble des personnes staffées pour l’événement parmi les prestataires : pas moins de 6000 personnes ayant reçu un avis défavorable ont donc été écartées de l’organisation de l’événement…

– Ne pas chercher à venir assister à l’une des séquences de la visite du pape, notamment la messe (sauf le passage de la papamobile, ouvert à tous) si l’on ne possède pas d’invitation car « il ne sera pas possible de pénétrer.»



– Eviter les sacs trop volumineux qui ralentiraient les contrôles ou devraient être laissés en consigne



– Eviter le secteur Notre-Dame de la Garde à compter de mercredi 20/09 ou se munir d’un justificatif de domicile pour les riverains ( pour Notre-Dame-de-la-Garde comme pour le Prado)



– Privilégier les transports en commun pour se déplacer notamment pour aller à la messe ou sur le Prado. Environ 200 bus doivent être affrétés pour l’occasion.



– Ne pas stationner dans les périmètres de sécurité (Notre-Dame de la Garde / Prado). L’accès sera possible uniquement pour les personnes à mobilité réduite, sur appréciation des agents de police.



– Ne pas venir avant 9h30 sur le Prado pour assister à l’arrivée de la papamobile car vous devrez de toute façon sortir du périmètre de sécurité et perdrez votre place

En plus de ce protocole sur terre, la préfecture entend sécuriser les autres accès à Marseille : l’air et la mer. L’armée de l’air sera donc déployée de façon à « créer une bulle de sécurité au-dessus de Marseille » : aucun aéronef ni drone ne pourra pénétrer dans la zone. « Pour ceux qui espèrent avoir des prises de vues aériennes du pape, je leur déconseille d’essayer, ils perdraient immédiatement leur drone » prévient Frédérique Camilleri.

Côté mer, la préfecture de police entend sécuriser les accès du Pharo, du Vieux-Port, mais aussi de la Corniche, où le pape pourrait passer. Un arrêté préfectoral sera émis par le préfet de Région pour interdire l’accès à ces zones par la mer, ce qui n’aura cependant pas d’impact sur la navigation en général dans le Vieux-Port et au large de Marseille.

