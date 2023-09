Aix-en-Provence, des animations au Musée Granet autour de l’exposition Naples pour passion

Pour cette 40e édition des Journées européennes du patrimoine, le Musée Granet propose un week-end d’animations, notamment, autour de l’exposition Naples pour passion, chefs d’œuvres de la collection De Vito.

> Samedi à 10h30, 11h30 et 14h30 et dimanche à 10h30, 11h30 et 15h30: visites guidées adultes de l’exposition. Découvrez les chefs-d’œuvre de la peinture napolitaine du XVIIe siècle, entre majestueux tableaux religieux et subtiles natures mortes.

> Samedi à 14h : conférence Les santons napolitains avec Judith Obert, maître de conférence, met en regard à travers la figure du santon les coutumes napolitaines et provençales (durée : 30 mn).

> Samedi et dimanche de 14h30 à 17h : stand animations enfants (à partir de 7 ans). Les plus petits peuvent également appréhender la peinture napolitaine et le secrets des grands maîtres du XVIIe ! Rendez-vous dans au musée pour un stand de coloriage autour de l’exposition.

> Samedi à 15h30 : visite guidée adultes. L’architecture du musée Granet.

Aix et ailleurs : Festival Jours [et nuits] de cirque(s) édition 2023 du 16 au 24 septembre 2024 avec le CIAM

Le Centre International des Arts en Mouvement (CIAM) convie le public à l’édition 2023 de son Festival Jours [et nuits] de cirque(s) qui se tient du 16 au 24 septembre au CIAM et sur tout le territoire provençal. C’est un riche programme d’exaltation circassienne et de festivités qui attend les spectateurs pour cette édition aux diverses facettes. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Patrimoine [en mouvement] irrigue pour sa 9e édition le territoire provençal de propositions circassiennes gratuites samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023.

Retrouvez le détail de l’évènement ainsi que sa programmation artistique

Programme de découverte des Marais du Vigueirat

Le mois de septembre aux Marais du Vigueirat est un moment magique pour découvrir la nature dans toute sa splendeur. Mois de la transition, du doux passage de la fin de l’été, le site offre de nouvelles couleurs et des moments particuliers. A l’image de notre programme du week-end : projection du film VIVANT et conférence avec Clément Pappalardo. Dans le cadre des journées du Patrimoine, le samedi 16 septembre, redécouvrez la France avec le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand. Un inventaire amoureux de la biodiversité française à travers les regards et les images rares de 200 naturalistes passionnés, dont Clément Pappalardo, garde gestionnaire aux Marais du Vigueirat qui a également participé au projet en tant que vidéaste amateur.

Survol du Marais du Vigueirat © JLL – Les Amis du Marais de Vigueirat



La Métropole Aix-Marseille-Provence ouvre ses équipements au public !

Culture, mobilité, cycle de l’eau… Les 16 et 17 septembre 2023, en collaboration avec ses partenaires et délégataires, la Métropole invite les Provençaux à découvrir des équipements patrimoniaux et des infrastructures essentielles aux actions de l’institution, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Ainsi, dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 17h, la Société du Tunnel Prado-Carénage propose une visite du chantier de la bretelle Schloesing, à Marseille. Le public pourra découvrir les enjeux de mobilité et d’apaisement du cadre de vie liés à ce nouvel itinéraire qui sera très prochainement mis en service. Plus d’informations sur https://www.bretelle-schloesing.com/

Tout le programme proposé par la Métropole



La chambre régionale des comptes ouvre ses portes avec l’arcchitecte André Stern

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et des 30 ans du bâtiment, la chambre régionale des comptes ouvre ses portes aux visites guidées de l’Office du tourisme le samedi 16 septembre. elle accueille pour l’occasion l’architecte du bâtiment, André Stern, qui partagerra sa vision de l’architecture au cours d’un échange avec le public.



Informations pratiques :

Visites guidées de l’office du tourisme à 10h30, 14h et 15 h. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme. Echanges avec l’architecte André Stern à 16h : inscriptions paca-communication@crtc.ccomptes.fr ou 04 91 76 72 00. Les enfants sont les bienvenus ! Espace coloriage et quizz pour le jeune public.

Dans le Var, de La Londe-les-Maures au Lavandou

Ce week-end dans le cadre des Journées européennes du patrimoine , la communauté de communes de Méditerranée Porte des Maures (MPM) propose une véritable collection d’activités, de découvertes et d’expériences à destination de tous les publics. Du patrimoine maritime aux traditions dans les terres. Dans les six communes constituant MPM, il y a un vaste choix de possibilités, souvent lié à l’emplacement de chaque commune. À Bormes-les-Mimosas, au Lavandou et à la Londe-Les-Maures, des activités autour de la mer sont proposées. Par exemple, à la Londe-les-Maures l’on découvrira des ateliers autour des fameux pointus (ces bateaux de pêches typiques des côtes varoises) ou encore une visite guidée liée au débarquement en Provence. Au Lavandou, une visite exclusive d’une villa de bord de mer sera possible. Et à Bormes, la découverte du Fort de Brégançon est déjà complète ! Dans les terres du Massif des Maures, les communes de Cuers, Pierrefeu-du-Var et Collobrières ont elles aussi des propositions passionnantes pour ces journées du patrimoine.

Le Fort de Brégançon se découvre au fil des plages depuis le sentier du littoral (Crédit Gomet’/JFE)

Tout l’agenda des Journées du patrimoine dans la région Provence Alpes Côte d’Azur