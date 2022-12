Ce week-end sera rempli d’animations gourmandes et de spectacles de Noël, de Marseille à Aix-en-Provence en passant par Istres, ainsi que de plusieurs concerts, d’une régalade et de l’inauguration d’un nouveau restaurant solidaire.

[Marché] La Régalade du MIN à Marseille

Le MIN, marché d’intérêt national des Arnavaux, d’ordinaire fermé au grand public, vous accueille tout le week-end pour sa première régalade. L’objectif est de promouvoir l’agriculture locale et de mettre en avant les producteurs régionaux. Un grand marché paysan, une ferme urbaine, une visite du marché, des dégustations, des cours de cuisine et des conférences sur l’alimentation et les circuits courts seront proposés. Les grossistes et professionnels ouvriront aussi leurs entrepôts et ateliers de transformation anti-gaspi pour les faire visiter au grand public, à pied ou… en calèche !

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée gratuite



MIN des Arnavaux

Avenue du marché national

13014 Marseille



[Musique] la Grande Thumine au Dock des Suds

La GT (Grand Thumine) débarque au Dock des Suds à Marseille ce samedi10 décembre pour sa 3e édition : Miami. Vous pourrez y voir sur scène les sets d’artistes techno : Bours?, Roüge, la penderie noire, Deknea et Saylo & Tuss. La fête durera jusqu’au petit matin. Sur place, des animations projetées et deux tatoueuses…

Samedi 10 décembre de 22h à 8h

Tarifs des préventes : 18 à 21€



Dock des Suds

12 Rue Urbain V

13002 Marseille



[Marché] Gros marché d’hiver et fête des sans à l’Epopée

L’Epopée, tiers-lieu marseillais dédié à l’innovation éducative, vous ouvre ses portes pour un évènement gourmand et solidaire. Des exposants locaux seront présents au marché, et la fête des sans se déroulera en l’honneur des « invisibles », des « sans papiers », des « sans domicile fixe »… Vous y trouverez aussi des animations, des contes, des courses, des ateliers enfants, une kermesse, des cracheurs de feu, des courses de fauteuils roulants, un karaoké… et le concert de Jagdish Konexyon à 17h30 (ancien membre de Massilia Sound System et des DJs du soleil).

Le samedi de 10h à 21h – De 10h à 14h

Le Gros Marché et de 12H à 21h La fête des Sans

17h30 : grand concert de musique réunionnaise avec le groupe Jagdish Konexyon



L’Épopée

4/6 rue Berthelot

130014 Marseille



Entrée libre – Restauration à prix solidaire

[Noël] Parades de Noël et marché de créateurs locaux à Aix

Ce week-end, des animations ambulantes rythmeront les Allées à Aix-en-Provence. Vendredi, c’est la Parade du carrousel qui investira les lieux. Samedi, ce sera un Jazz band qui revisitera les plus grands classiques de Noël. Un marché de créateurs locaux y sera aussi présent de jeudi à dimanche. Vous pourrez aussi donner vos anciens jouets et jeux à une collecte qui sera sur place, en partenariat avec l’association Remise en jeux, jusqu’au 31 décembre.

Vendredi 9 décembre de 15h à 19h30 avec La Parade du Carrousel

Samedi 10 décembre de 14h30 à 18h30 avec un Jazz Band



Allées Provençales d’Aix-en-Provence

[Noël] Istres en fête

De nombreuses animations, événements et activités sont proposées par la ville d’Istres pour les fêtes de la fin d’année. Samedi, c’est la cave de Sulauze qui vous reçoit dans son domaine pour la cinquième édition du marché de Noël. Une vingtaine d’artisans locaux y seront présents. Des visites de caves et des dégustations seront organisées. Des animations se dérouleront aussi dans le centre-ville et au marché de Noël traditionnel d’Istres, sur les allées Jean Jaurès. Un concours de pétanque de Noël aura également lieu samedi après-midi à la halle de Rassuen, ainsi qu’un vide-dressing de Noël rue de la Pierre du Pébro. Le soir, ne ratez pas le concert de Vianney ! Dimanche, en fin d’après-midi, c’est une fête de Noël qui sera organisée à l’espace Martin Luther King, avec distribution de cadeaux par le Père Noël, comprenant spectacle et goûter.

Animation – Marché de Noël de 10h à 21h – Allées Jean-Jaurès

Pétanque – Concours de Noël de la Boule humide de 14h30 à 18h – Halle de Rassuen

Concert – Vianney 21h – Café musique l’Usine

Arc en Ciel – Fête de Noël 15h – Accueil du public – 15h30 à 16h45 – Spectacle – 17h à 18h

Distribution de cadeaux par le Père Noël et goûter – Espace Martin Luther King



Domaine de Sulauze – Salle Fénière

D569, chemin du Vieux Sulauze

13140 Miramas



[Restauration] Un nouveau restaurant solidaire ouvre à Marseille

L’après M, qui sera inauguré samedi par le maire de Marseille, est un projet social et solidaire installé dans un ancien McDonald dans les quartiers Nord, la banque alimentaire et plateforme d’entraide que plusieurs élus marseillais ont déjà testé ces derniers jours. Le restaurant propose notamment un burger gastronomique, l’Ovni. N’hésitez donc pas à aller le tester ce week-end !

Inauguration samedi 10 décembre



L’Après M

214 Chem. de Sainte-Marthe

13014 Marseille