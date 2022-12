L’association Ramdam serre les freins en signe de protestation, et de découragement. Ce collectif de structures cyclistes, qui compte parmi ses membres Vélos en ville, Adava Pays d’Aix ou encore Agile en ville, suspend ses activités. Et ce, « jusqu’à ce que les élus responsables de la Métropole (Aix-Marseille Provence) se décident enfin à assumer concrètement leurs responsabilités », signale Ramdam dans un communiqué du 9 décembre. L’association dénonce avec véhémence « une certaine incompétence de la Métropole », l’établissement en charge du développement des mobilités sur notre territoire. Ramdam reproche notamment à l’institution publique « son inefficacité à réduire la part modale de la voiture », ou encore sa gestion des transports en commun. L’association s’agace particulièrement des « promesses non tenues » sur le développement local du vélo.



La Métropole porte depuis 2019 le Plan vélo. Ce programme d’envergure prévoit notamment la construction de huit lignes cyclables à Marseille d’ici 2024 – soit près de 88 kilomètres de pistes – et leur extension à horizon 2030. Mais selon Ramdam, ce plan serait aujourd’hui « au point mort ». Il y a un an, l’association Vélos en ville, interrogée par la rédaction de Gomet’, estimait déjà que « la Métropole n’atteindrait pas ses objectifs en 2024 » (lire notre article).

Depuis cet entretien, quelques petits chantiers ont été engagés dont une piste de 1,06 kilomètre reliant le Vieux-Port aux Catalans. En mai dernier, Martine Vassal, la présidente de la Métropole, confiait dans un entretien accordé à Gomet’ vouloir « faire un maximum pour 2024, pour les Jeux olympiques ». Elle répond d’ailleurs, dans cette interview, à la plupart des points soulevés par Ramdam.

> La Métropole Aix-Marseille en tandem avec le GPS pour cyclistes Geovelo

Les lignes envisagées par le plan vélo métropolitain sur Marseille. Ces lignes ne sont pour l’heure pas fixes. (crédit : AMP)

Ramdam demande des « décisions politiques et financières immédiates »

Ramdam a par ailleurs rédigé une lettre à l’attention de Martine Vassal, tenant peu ou prou le même discours que dans son communiqué. L’association réclame aurpès de la Métropole « un engagement et des décisions politiques et financières immédiates », notamment pour que les alternatives à la voiture se multiplient sur le territoire. À noter qu’à partir de maintenant, les associations de Ramdam ne mettent en sommeil que leur structure commune. Autrement dit, les activités locales des membres associés, et les relations inter-associatives préexistantes, « demeurent inchangées ». Le 24 mars 2023, les structures de Ramdam organiseront une journée d’échanges et d’étude sur la situation du vélo avec des acteurs locaux – élus, associations, techniciens.

Lettre de Ramdam adressée à Martine Vassal

Liens utiles :





> [Dossier] Vélo à Marseille : assez des bâtons dans les roues !

> Plan vélo : « La Métropole n’atteindra pas ses objectifs en 2024 »

> Vélo : « le réseau n’est pas à la hauteur de la deuxième ville de France »