La Fondation Orange a remis des chèques à 20 nouvelles associations jeudi 1er décembre dans son Orange Campus situé à l’espace Gaymard dans le quartier d’Euroméditerranée Vincent Parisot, directeur de la Communication et de la RSE Orange Grand Sud-Est, explique : « Nous n’imaginons pas ne pas avoir une présence forte sur le territoire. Orange est traditionnellement engagé sur des thèmes comme l’autisme, la musique et la culture numérique. Cette année, c’est 246 492 euros que nous donnons à 20 projets ». Soit une somme deux fois plus élevée que l’année dernière. « On soutient surtout des associations d’insertion professionnelle », ajoute Céline Mory, déléguée RSE, inclusion numérique et fondation Orange Sud-Est.

Fablab solidaires

C’est d’abord cinq fablab solidaires qui se sont vus remettre des chèques. Caroline Naillet a par exemple créé huit sites dans la Drôme et a obtenu 20 000 euros de la Fondation Orange. « Je travaille avec des professionnels et des particuliers sur la transition numérique et écologique, ainsi que l’économie circulaire. Nous avons mis en place des ateliers réparation et un organisme de formation. Le soutien de la Fondation Orange a permis d’équiper notre lab pour cette formation », explique-t-elle.

Caroline Naillet se fait remettre un chèque par la Fondation Orange. (Crédit : DR)

L’AAGESC (Association pour l’Animation et la Gestion des Equipements Sociaux des Canourgues), situé dans les quartiers prioritaires de Salon-de-Provence, fait quant à elle découvrir les métiers du numérique aux jeunes et soutient des entrepreneurs. Le centre social s’est vu remettre 17 000 euros.

Deux représentants de l’AAGESC. (Crédit : DR)

Anonymal, basé à Aix-en-Provence, a monté un média citoyen et une maison numérique. L’équipe pratique l’éducation populaire et propose notamment des ateliers prise en main d’un ordinateur. L’association a obtenu 16 000 euros de la Fondation.

Les deux directeurs d’Anonymal. (Crédit : DR)

Associations musicales

Côté musique, l’association marseillaise Ensemble C Barré s’est vue remettre 20 000 euros. Elle développe des orchestres dans des écoles primaires et prête des instruments aux petits marseillais.

Les représentants de Ensemble C Barré. (Crédit : DR)

Babel Music XP, aussi basé à Marseille, est soutenu par la Fondation Orange pour son salon professionnel et son festival grand public qui auront lieu en mars 2023.

Olivier Rey, directeur de Babel Music XP. (Crédit : DR)

Maisons digitales

L’association Une autre image Marseille, basée dans le 16e arrondissement, accompagne des femmes seules, des familles monoparentales et des jeunes éloignés de l’emploi dans leur insertion professionnelle par le numérique. Elle travaille avec d’autres associations, des centres sociaux, des foyers de femmes et d’hébergement. Elle propose aussi de l’aide aux seniors pour leurs démarches dématérialisées, ou encore des cours de français et des ateliers de socio-esthétique aux femmes primo-arrivantes et réfugiés politiques.

Deux représentants de Une autre image Marseille. (Crédit : DR)

Autisme et numérique

Le centre de ressources I’com Provence, basé à La Valentine, aide des personnes en situation de handicap à utiliser des smartphones ou des tablettes en autonomie. Le soutien de la Fondation Orange leur permet d’acheter le matériel adapté aux handicaps, très onéreux.

Le représentant d’Icom Provence. (Crédit : DR)

Coridys Var permet de faire le lien entre personnes autistes et neuropsychologues ou encore conseillers en insertion professionnelle. La Fondation Orange lui permet d’avoir un lieu calme et sûr où les personnes sur le spectre de l’autisme peuvent travailler.

Appels à projet solidaires

Sabine, une ancienne salariée d’Orange, a décidé de parrainer le Secours Populaire de Marseille, qui organise des permanences numériques et pratique l’éducation populaire. « Avec le confinement, il y a eu beaucoup de décrochages scolaires d’enfants en fracture numérique », explique Hadia Chebout, développeuse de solidarité au Secours Populaire. « Les familles aidées finissent par être responsables d’antennes dans leur cité », ajoute-t-elle. L’ancienne salariée d’Orange, marraine de l’association, s’occupe d’ateliers d’alphabétisation. La Fondation leur permet de financer des sorties culturelles.

Hadia Chebout du Secours Populaire. (Crédit : DR)

Claire Beauchain a quant à elle choisi d’être la marraine de l’association Des livres comme des idées, qui organise notamment les Rencontres d’Averroès. « Cela me parlait, je voulais voir comment on pouvait faire des choses ensemble », explique-t-elle. L’association organise des actions culturelles dans des écoles, des centres sociaux, des hôpitaux ou encore des établissements pénitentiaires tout au long de l’année.

Claire Beauchin et la représentante de l’association. (Crédit : DR)

Alotra est une association qui s’occupe des gens du voyage, du numérique et du logement. La Fondation Orange les soutient dans leur projet d’acquérir des tablettes pour accompagner les enfants analphabètes dans leur apprentissage de la lecture et de l’écriture, et les adultes en fracture numérique.

La représentante et la marraine de l’association. (Crédit : DR)

L’association Basket Fauteuil au féminin « se prépare aux JO 2024 et sensibilise les enfants pour changer le regard sur le handicap », explique Anne-Sophie Rubler. Elle a aussi pour but de mettre en avant les femmes, souvent invisibilisées dans le milieu du sport. La Fondation les aide à acheter des fauteuils de sport, très onéreux.

Les deux représentantes de l’association. (Crédit : DR)

Le Football club Septèmes favorise l’insertion des jeunes. « Le foot est un canalisateur d’amitiés et un remède à l’ennui pour les jeunes de quartier », détaille Aïda Adala, salariée d’Orange à l’origine du projet de pôle féminin.

Aïda Adala. (Crédit : DR)

Les autres associations soutenues : Fabrique Gare Numérique Carpentras, Espace Mimont Cannes, Saoû chante Mozart dans la Drôme, CEDIS Toulon, CIDFF Ardèche, Les Tracols St Laurent en Royans Drôme.

