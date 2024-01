Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Le groupe Chase & Status à Marseille !

Les Productions du Possible et Rafale production invitent le duo anglais Chase And Status pour une date unique à Marseille ! Il n’y a que peu d’artistes drum and bass qui peuvent être sélectionnés comme têtes d’affiche des plus grands festivals mondiaux. Le duo londonien Chase And Status (composé de Will Kennard et Saul Milton) a réussi cet exploit…et vous pourrez les retrouver au Dock des Suds le 13 janvier !

Pour cette soirée inédite, ils seront accompagnés par des invités de choix : Elisa Do Brasil et BRK + Bacon du label Hyperactivity Music.

Samedi 13 janvier à 22h30



Le Dock des Suds

12 r Urbain V, 13002 Marseille



Billeterie ici

De 24€ à 27€

“Alma Malher, muse de Vienne” au Temple Grinan

Ce dimanche, le Temple Grignan accueille “Alma Mahler, Muse de Vienne”, un spectacle d’Orianne Moretti, soprano, dramaturge et comédienne et de Frédéric Isoletta au piano inspiré librement du “Journal intime, des Mémoires et Correspondances” et de “Ma vie” d’Alma Schindler-Mahler-Gropius-Werfel (1879-1964).

Dimanche 14 janvier 2024 à 17 heures



Temple Grignan

15 rue Grignan

13006 Marseille



Réservations : Lyric Opéra – Tél: 06 32 94 65 40

La Maison Allemande – Tél: 06 42 01 69 67

Entrée payante: 20€ / 17€ / 15€ – Gratuit pour les moins de 15 ans

Plus d’informations sur le site de La Maison Allemande

Idée balade : Sainte-Baume – Cuges-Les-Pins – Le Jas de Micéau

Dans les hauteurs de Cuges-les-Pins offrez vous une belle promenade pour découvrir les vestiges de l’activité de nos anciens, tant agricole qu’économique, ce dimanche 14 janvier.



Jusqu’au début du vingtième siècle, les collines de la Sainte Baume étaient le théâtre d’une intense activité, en témoignent les restanques, jas, puits, citernes…

Au-delà de ces vestiges, à près de 800 m d’altitude, le point de vue exceptionnel, des collines de Toulon jusqu’au massif des calanques marseillaises. Puis, le Jas de Micéau, une belle bergerie restaurée qui marque l’apogée de la randonnée. Les jas étaient des anciennes bergeries composées de deux parties, une très vaste abritait les troupeaux de brebis, l’autre plus petite permettait aux bergers de faire étape dans les collines.



Pour 11,8 km de marche dont un dénivelé de 497 mètres, la durée est estimé 4 heures. Le départ est prévu à 9h.

Plus d’informations et inscriptions sur le site de l’Office de tourisme d’Aubagne

[Exposition] Martha Wilson, l’artiste pionnière du féminisme au Frac

Personnalité singulière dans l’histoire de l’art américain depuis le début des années 1970, Martha Wilson est l’une des premières artistes à faire usage de son corps, aux côtés de Hannah Wilke ou Eleanor Antin, pour questionner les représentations sociales du féminin au travers de ses performances, vidéos et photographies.

Le Frac Sud, Cité de l’art contemporain, consacre une exposition d’envergure à Martha Wilson, figure pionnière et tutélaire des engagements féministes au travers de l’art. L’exposition retrace la trajectoire d’une carrière où l’enjeu reste la déconstruction des stéréotypes autour de la beauté féminine et d’un soi-disant idéal féminin, avec une problématique majeure : celle de l’âge et plus précisément la question de l’invisibilité de la femme de 70 ans, au travers un ensemble de photographies, vidéos de performances, livres et documents d’archives.

Jusqu’au 4 février 2024



Frac Sud – Cité de l’Art contemporain

20 Boulevard de Dunkerque -13002 Marseille



Entrée payante: 5€ – Tarif réduit : 2,50€ – Gratuit les dimanches, pour les moins de 18 ans et les étudiants

Du mercredi au samedi de 12h à 19h

Le dimanche de 14h à 18h.

[Montagne] Bon plan ski ce week end à Praloup et Serre-Ponçon !



Les stations de ski proposent des offres spéciales ce week-end ! Le dimanche 14 janvier, la station de Pra Loup présente une offre spéciale ! Pour l’achat d’un forfait journée adulte, le forfait journée enfant est offert. Une opportunité idéale pour profiter en famille d’une journée de ski sans contraintes budgétaires.

Les enfants sont les invités privilégiés des stations de Blanche Serre-Ponçon ! Ce week end, les stations de Montclar et de Chabanon et Le Grand-Puy, offrent le forfait remontées mécaniques à tous les enfants de moins de 12 ans.

Mais ce n’est pas tout, des bons plans et réductions sur la location de matériel de ski, les cours ESF, les activités hors-ski, dans les restaurants… Et des animations famille pour une ambiance festive et conviviale vous attendent !

Découvrir le programme complet ici

[Exposition] Bissière, “La part de l’autre” au Musée Granet

C’est le dernier week-end pour découvrir l’exposition dédiée à l’artiste français Roger Bissière (1886-1954), et consacrée à son « Journal en images » peint entre 1962 et 1964, au cours des deux dernières années de sa vie. Vous y découvrirez de nombreux petits tableaux dédiés à sa femme, qui a d’abord été son modèle, puis le sujet de sa peinture. Quand elle meurt brutalement le 13 octobre 1962, celle qui a été surnommée « Mousse » devient alors l’objet et la raison d’être de cette série.

L’exposition conçue en étroite collaboration avec la famille de l’artiste présente une sélection d’œuvres pour une bonne part inédites de 47 de ces tableaux.

Place Saint-Jean 13100 Aix-en-Provence



Musée ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h

Tarifs : adhérents : 5 € / non adhérents : 7 € / étudiants : gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Informations : amisdumuseegranet.fr / 06 77 58 29 49 / contact@amisdumuseegranet.fr

[La bonne idée du week end] Donner une seconde vie en achetant/ louant de la vaisselle vintage

TABLE’O, l’art de la table à la française vintage à acheter ou même à louer pour les grandes et les petites occasions !

La jeune société marseillaise TABLE’O est une aventure de revente et de location d’objets vintage autour de l’art de la table. Sa fondatrice Diane Bonduelle, diplomée de l’école Camondo, architecte d’intérieur, designer et scénographe, souhaite valoriser les nombreux savoir-faire francais de l’art de la table en leur redonnant une seconde vie et en réinventant leur usage. Chaque objet proposé est une pièce de style, d’époque et de caractère.



Page instagram : Table’O _ art de la table à la Francaise (@tableo_art) • Photos et vidéos Instagram