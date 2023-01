Rebondissement dans le conflit qui oppose la société Rocher Mistral et la commune de La Barben. A la suite de la publication de trois arrêtés municipaux de sursis à statuer sur les demandes d’aménagement faites par la société exploitante du parc à thème autour du château de La Barben, décalant de deux ans l’obtention de ces permis, le Rocher Mistral porte l’affaire devant la justice, annonce la société dans un communiqué de presse.

Le Rocher Mistral attaque ainsi la municipalité devant le tribunal administratif de Marseille pour obtenir l’annulation de ces arrêtés. Ce n’est pas tout : la société réclame aussi sept millions d’euros de dommages et intérêt par an, soit 14 millions d’euros au total pour ces deux années d’attente supplémentaires, alors que la réouverture du parc pour sa nouvelle saison est prévue le 8 avril 2023.

Ouvert depuis 2021, le parc à thème situé à La Barben propose des spectacles et animations en lien avec l’Histoire de la région et du château. Le projet dispose du soutien financier des collectivités, notamment la Région Sud et le Département des Bouches du Rhône. Mais depuis ses débuts, le projet fait l’objet de critiques, provenant de riverains, mais aussi de l’association France nature environnement, qui dénonce des atteintes à la biodiversité et des irrégularités dans les travaux du parc.

« L’intention de nuire » du maire de La Barben Franck Santos

Cette fois, la raison serait autre, selon la direction du Rocher Mistral. En effet, dans son communiqué de presse, la société détenue Vianney d’Alançon dénonce pour sa part « une intention de nuire » du maire de La Barben Franck Santos, ainsi qu’un intérêt personnel de ce dernier soulignant que « sa maison est voisine » du château, souligne la direction. Elle dénonce donc le caractère « illégal et abusif » des arrêtés municipaux et rappelle en outre que l’ouverture du parc relève « d’un projet d’intérêt régional parfaitement légal. »

« Ainsi, ce seront les Barbenais qui feront directement les frais des décisions du maire. Nous espérons que Monsieur le maire, Franck Santos, mesure le risque qu’il fait prendre à sa commune alors que le budget global de fonctionnement et d’investissement de La Barben en 2022 était de 2,8 millions d’euros » assène encore la direction du Rocher Mistral.

Liens utiles :



> Le site du Rocher Mistral

> [La Barben] Vents contraires sur le Rocher Mistral

> [Tourisme] Le château de La Barben devient le « Rocher Mistral »