Le conseil d’administration du Crédit Agricole Alpes Provence, présidé par Franck Alexandre a nommé Laurent Fromageau directeur général de la Caisse régionale. Il succède à Serge Magdeleine, nommé directeur général de LCL le 1er janvier 2024. Laurent Fromageau prendra ses fonctions au siège d’Aix-en-Provence le 4 mars 2024 précise la banque coopérative régionale.

Laurent Fromageau, 57 ans, dispose de plus de 20 années d’expérience au sein des caisses régionales du Crédit Agricole. Il est entré au Crédit Agricole de l’Anjou Mayenne en 1988 comme consultant interne. Il rejoint ensuite le Crédit Agricole de Loire-Atlantique, où il évolue pendant plus de 12 ans dans des fonctions de développement avant de devenir responsable d’une région commerciale lors de la fusion de la caisse régionale Atlantique Vendée. En 2004, il rejoint le comité de direction du Crédit Agricole Nord de France comme directeur commercial, avant d’être nommé, en 2008, directeur régional de Paris au sein du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Directeur de la banque de proximité au LCL depuis 2016

En 2012, il devient directeur général adjoint de la banque de proximité à l’International, en charge du développement et du fonctionnement au sein de Crédit Agricole S.A. Depuis mai 2016, il était directeur général adjoint en charge de la banque de proximité de LCL, membre du comité exécutif de la banque ainsi que du comité de direction de Crédit Agricole S.A. Laurent Fromageau est titulaire d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de mathématiques appliquées et nouvelles applications de l’informatique de l’Université Catholique d’Angers. Il est par ailleurs diplômé de l’Institut de mathématiques appliquées d’Angers et de l’Institut des techniques bancaires.

Le Crédit Agricole Alpes Provence couvre les Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes et emploie 2 260 collaborateurs dans 158 agences qui adressent 780 000 clients dont près de la moitié sont des clients sociétaires, propriétaires de leur banque de proximité.

