Le fournisseur local de centres de données Digital Realty (ex-Interxion) possède, à l’heure actuelle, quatre data centers à Marseille, une ville considérée par les spécialistes comme le 7e hub internet mondial. Les derniers travaux sur le nœud d’informations MRS4, un équipement ouvert et actif depuis la fin novembre, seront achevés en février prochain. « Ensuite, il me restera trois ou quatre plantations », explique Fabrice Coquio. Le président France de Digital Realty nous indique par ailleurs que deux autres centres de données sont dans les tuyaux à Marseille. Si le dossier MRS5 est bien avancé, MRS6 n’est qu’un embryon. Mais Digital Realty n’envisage pas de construire. L’exploitant privilégie toujours la reconversion ou la réhabilitation de bâtiment inutilisé.



Digital Realty s’est d’ailleurs positionné sur l’appel à manifestation d’intérêt lancé en janvier 2022 par le Port de Marseille (GPMM). Celui-ci concerne la reprise et la reconversion de l’ancien silo à sucre situé dans le secteur d’Arenc. L’équipement des années 60 est à l’abandon depuis 2015, et nécessitera un désamiantage. Digital Realty espère le reprendre, et installer son prochain data center MRS5 sur les quelque 10.000 m² qu’offre le foncier du site. « Ça traîne un peu, c’est un peu long (…) Disons que le rythme du Port n’est pas le même que le nôtre », commente Fabrice Coquio, qui attend toujours une réponse du GPMM pour sa candidature jugée “recevable” par la commission ad-hoc.

Le silo à sucre, abandonné depuis 2015, occupe 10 000 mètres carrés entre les portes 3 et 4 à Arenc (Crédit DR)

