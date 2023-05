Fos-sur-Mer : la fête de La Crau, un voyage dans le temps et les traditions

Après la Corse l’an dernier, l’Italie sera l’invitée d’honneur de la 16 édition de la Fête de La Crau. Ce grand rendez-vous populaire, autour du patrimoine et des traditions de la plaine de La Crau, située aux confins de la Camargue, des Alpilles et du bassin de Fos, se déroule dimanche 21 mai dans le centre ancien de Fos-sur-Mer. La journée s’annonce, une nouvelle fois, riche en événements, avec de très nombreux temps forts, qui plairont à toute la famille. Une foire artisanale, un marché provençal, une ferme pédagogique, des jeux en bois, des démonstrations des métiers d’antan (souffleur de verre, tourneur sur bois, potier…), des spectacles folkloriques, des ateliers de rempotage et plantation de graines de fleurs ou encore des balades en poney sont au programme pendant toute la journée sans oublier le départ de la traditionnelle grande parade à 10h30.

Programme complet en pièce jointe et sur le site Internet : www.fossurmer.fr

Istres : Envolez-vous tout le week-end avec le festival AeroBD

Initié en 2015 le festival « AéroBD » souffle ce week-end ses sept bougies à la halle polyvalente d’Istres. Entrée gratuite les samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 de 10h à 18h. Mariage harmonieux et astucieux entre le monde de l’aéronautique et l’univers de la bande dessinée, ce rendez-vous désormais incontournable a su s’imposer au fil des éditions. L’invité d’honneur 2023 est Jérôme Alquié. C’est lui qui signe l’affiche à l’effigie d’Albator, le corsaire de l’Espace pour lequel il a conçu une série originale. Parmi les auteurs présents cette année, les organisateurs évoquent Francis Bergèse (Buck Danny), Serge Carrère (Léo Loden), Dan (Le petit Spirou), Jean-Claude Laidin (Tanguy et Laverdure) ou Mirko Colak (Deadpool) sans oublier le prolixe scénariste istréen Christophe Cazenove. Toutes les dédicaces d’albums seront retransmises en direct sur écran vidéo. De nombreuses animations ponctueront ces deux jours de festival.

Site internet : aerobd-istres.fr

Salon-de-Provence : Fêtez les 70 ans de la Patrouille de France

À l’occasion des 70 ans de la Patrouille de France, un meeting aérien est attendu samedi et dimanche. Organisé par la Fosa (Fondation des Oeuvres Sociales de l’Air), il se tiendra à la base aérienne 701 de Salon de Provence. Les places sont limitées à 40 000 par jour, et les billets sont disponibles uniquement sur leur site Internet. Ces billets donnent accès à un spectacle aérien de huit heures, aux stands, animations et démonstrations. L’argent récolté permettra de financer des actions d’entraide et de solidarité menées par la Fosa. Pour le bon déroulé de l’évènement, des voies routières seront fermées ou limitées, et des parkings seront mis en place. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fosa.

> Le site internet de la Fosa

Marseille : Manifestez chaleureusement contre la confiscation d’espaces balnéaires par les JO

Entre le 26 juillet et le 11 août 2024, les Jeux olympiques animeront le quotidien des français, mais certains voient déjà leurs accoutumances menacées. Tandis que les différentes épreuves ont été réparties sur le territoire, Marseille accueillera les épreuves de voile à la Marina. Une décision contestée par les marseillais qui s’inquiètent de la confiscation d’espaces balnéaires du printemps 2023 jusque la fin des épreuves, soit seize mois. Sont concernés : des plages du Prado, ainsi que de larges espaces maritimes. L’association Les nageurs du Prado dénonce aussi la pratique du kitefoil, des engins très rapides pouvant devenir dangereux s’ils sont pratiqués sur le littoral. Pour s’opposer à cette décision, l’association organise une journée détente avec au programme de la musique, des échanges, un pique-nique et de la baignade.

Rendez-vous plage du Petit-Roucas, dimanche 21 mai, dès 11h.