Dimanche 22 mai, la 7e édition de « La Voie est libre », se déroulera sur la Corniche Kennedy de 10h à 20h. Quatre kilomètres seront piétonnisés, de la plage des Catalans à l’avenue Talabot : une occasion pour les Marseillais de profiter de ce magnifique tronçon de bord de mer. Tout au long de la journée, des animations culturelles et sportives seront proposées aux promeneurs.

Au programme : groupe de musiques, artistes de cirques, activités physiques, piste d’éducation routière pour les plus jeunes, et encore des foodtrucks pour se restaurer tout au long du parcours. Des trottinettes et vélos seront aussi mis à disposition en libre-service et des voiturettes électriques avec chauffeur et des accès adaptés (parking PMR) seront disponibles pour que l’évènement soit aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Informations pratiques et liens utiles :



> La circulation sera interdite de 9h00 à 21h00.

> Stationnement : parking PMR à l’entrée de la zone piétonne (accès côté Avenue Talabot), avec un relais en mobilités douces pour se rendre sur le périmètre piétonnisé. La Voie est libre dans les archives de Gomet’