La Soirée des réussites, organisée par l’association Emergence(s) dans le salon d’honneur de la Préfecture de Marseille, se déroulait jeudi 5 mai. Selon Pierre Allary, président de l’association, un évènement important « pour mettre en valeur ceux qui ont réussi. » La rencontre, rythmée par de nombreux témoignages, a mis à l’honneur des femmes et des hommes ayant bénéficié de l’accompagnement de l’association par le Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi) et étant parvenus à s’insérer dans la vie professionnelle.

Emergence(s) porte le Plie Marseille Provence depuis près de 30 ans et accompagne des personnes de premier niveau de qualification, exclues du monde du travail, vers l’accès à l’emploi durable. « Souvent la recherche d’emploi des adhérents se cumule avec des problèmes de logement, de mobilité ou encore de langue, qui rendent les choses encore plus compliquées. », explique le président.

Cet accompagnement s’appuie sur une méthode de construction de parcours d’insertion socio-professionnelle et de rencontres avec les entreprises d’un réseau de 300 partenaires. A travers des simulations d’entretien, des parrainages et des campagnes d’informations sur les métiers, ils se mobilisent pour les besoins de ces publics. En 2021, 605 personnes sont sorties positivement du PLIE. Durant la cérémonie, certaines d’entre elles expliquent à tour de rôle leur chemin vers l’emploi et mettent en lumière l’aide apportée par l’association et ses entreprises partenaires.

Une diversité de parcours, tous couronnés de succès

Christine est gestionnaire de clientèle dans la téléphonie, Hassène est préparateur de commande, Awa est agente de sécurité et Narineh est vendeuse en prêt-à-porter. Ils sont tous les quatre arrivés en France il y a quelques années, du Cameroun, d’Algérie ou encore de Syrie. Des parcours très différents mais marqués par de longs mois de recherche d’emploi en vain puis d’une réussite suite à leur passage à Emergence(s).

« J’aime travailler », « Je trouve qu’il est important de travailler pour une maman », « L’emploi, c’est important pour s’intégrer ». Un discours rompant avec les idées reçues selon Marion Bareille, vice-présidente de la Métropole et présidente du Plie : « ces femmes et ses hommes montrent que beaucoup de demandeurs d’emploi se battent pour réussir. » Des témoignages touchants et porteurs d’espoir, qui ne manquent pas d’émouvoir le public.

Certains des accompagnateurs prennent aussi la parole pour partager leur expérience vis-à-vis du Plie : « ce qui leur manque, c’est souvent de la confiance. Je suis contente quand je vois des personnes qui reprennent confiance en eux après un entretien. », se réjouit Annie Genovese, employée d’EDF et marraine de certains adhérents.

L’association espère que leur réseau d’entreprises partenaires s’élargira, pour permettre à encore plus de demandeurs d’emploi en grande difficulté, d’accéder au travail de façon durable.

Liens utiles :



> L’association Emergence(s) en première ligne face aux effets de la crise sur l’emploi

> Les publics éloignés de l’emploi prennent le « Plie » de la réussite