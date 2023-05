Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille, en partenariat avec Gomet’, donne la parole à Gwénaëlle Hourdin. La déléguée générale du Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles (SPPPI Paca) nous présente les derniers résultats du dispositif « Réponses ». Cet outil vise à répondre aux préoccupations des habitants de l’étang de Berre sur la pollution de l’air, et à créer un dialogue entre les différentes parties prenantes (riverains, industriels, associations, etc). L’entretien est animé par Sophie Hébrard de BFM Marseille et Rémi Liogier de Gomet’.

La bande dessinée Apporter demain, parue début avril aux éditions Les Enfants rouges

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisée par Gomet’ le jeudi 25 mai au Palais de la Bourse et sur La Canebière. La rédaction a présenté vendredi 12 mai le programme complet de l’évènement qui s’ouvre cette année au grand public. De nouvelles thématiques font leur apparition à travers des tables rondes inédites. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit de la bande dessinée Apporter demain, parue début avril aux éditions Les Enfants rouges. Elle est disponible dès 20 euros.

