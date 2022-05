Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

En 2017, Mohamed Khalifa rend visite à sa sœur qui vient d’accoucher. Le bébé est prématuré et placé en couveuse : « Tout un tas de câbles le reliaient aux moniteurs et sa mère ne pouvait pas le prendre. C'était horrible », raconte-t-il. Cet ingénieur opto-électronique se lance alors dans le développement d'une solution moins invasive et plus…