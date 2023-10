Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Marseille : dernier jour pour philosopher !

Crédit : Rencontres place publique, 15e édition de la Semaine de la Pop Philosophie

La dernière journée de la Semaine de la Pop Philosophie marseillaise c’est samedi ! Les penseurs donnent rendez-vous aux Marseillais dès 14h30 dans les locaux de la cité de l’art contemporain, FRAC-Sud pour un après-midi réflexif. Au programme, trois débats-conférences sous les thématiques de « L’œuvre face à ses censeurs » ; « Cancel ! De la culture de la censure à l’effacement de la culture » et « la rhétorique de la cancellation. » Dès 19h, le public est attendu au bar La Maison Hantée (10 Rue Vian, 13006 Marseille) pour une soirée de clôture avec trois musiciens cubains.

Présentée par l’association Rencontres place publique, la 15e édition de la semaine philosophique revisite cette année notre devise nationale : « Liberté, équité, solidarité » et propose de « jongler avec ces trois thématiques pour les ouvrir à d’autres possibles ».

Informations complémentaires :

Réservation conseillée pour tous les événements à resa.popphilo@gmail.com ou au 04 91 90 08 55 / programme détaillé

La Voie libre revient ce dimanche sur la Corniche

Crédit : Ville de Marseille

Dimanche 22 octobre, les Marseillais pourront profiter en toute sécurité de la Corniche à vélo ou à pied dans une ambiance musicale et festive. Comme à chaque édition, des foodtrucks seront installés pour restaurer les promeneurs du dimanche et diverses animations culturelles, musicales et sportives seront proposées gratuitement tout au long de la voie côtière.

Dès 7h et jusqu’à 20h ce dimanche la circulation sera interdite, la Ville a communiqué les règles exceptionnelles de circulation et de stationnement sur son site internet.

Rendez-vous au Salon international d’art contemporain art3f

Crédit : salon art3f

Le rendez-vous des artistes contemporains revient pour sa quatrième édition ce week-end au Parc Chanot de Marseille. Le palais de la Méditerranée se transforme pour faire voyager les visiteurs au cœur de l’expressionnisme, de l’art brut, de l’abstraction, du graffiti, l’art cinétique, le post graffiti, le minimalisme, l’art naïf, le pop art, le nouveau réalisme, la libre expression et bien d’autres. 200 artistes internationaux sont conviés pour plus de 3 000 œuvres exposées.

Informations complémentaires : Samedi : 10h à 20h / Dimanche : 10h à 19h / tarifs : 10 euros et gratuit pour les mineurs accompagnés (vente en ligne : www.art3f.fr/marseille ou sur place

Rognes : “Brin de culture”, un week-end à la campagne

Crédit : Festival Brin de culture

Samedi 21 octobre, la ferme du Bregalon à Rognes ouvre ses portes au grand public pour une journée culturelle. Peintures, bougies, objets décoratifs en résine et en bois, les œuvres de l’exposition « Empreintes » de Jonathan Mottais et Véronique Irigoyemborde seront en accès libre. De 15h à 18h, les visiteurs pourront participer à divers ateliers créatifs, découvrir la vie à la ferme et profiter d’activités autour de la chévrerie pour un tarif de 4 euros (fournitures).

Les ateliers créatifs pour sur la fabrication de bougies aux fleurs séchées. Ensuite une démonstration de dressage de chien de troupeau sera proposée à 16h30. Les visiteurs pourront s’initier à la dégustation des vins à 17h et pour finir la journée, assister à la traite des chèvres à 19h.

Un programme pour une après-midi à la ferme qui fait rimer culture et agriculture, organisée par les Chambres d’Agriculture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le réseau Bienvenue à la Ferme avec le soutien de la Région Sud. D’autres fermes ouvriront leurs portes jusqu’au 1er novembre, voir le programme détaillé ci-dessous :

Environnement : forum d’éco-solutions à La Ciotat

Crédit : l’Atelier Bleu

Organisé par l’Atelier Bleu et la CPIE Côte Provençale, le forum dédié à l’environnement, éco-solutions, se déroule à La Ciotat ce samedi 21 octobre. Au programme : animations ludiques et gratuites, conférence sur les abeilles, spectacles, atelier de réparation de vélo, vente de matériel aquatique, balades, fresques … et “une surprise de taille en fin d’après-midi ! Le public est invité à se questionner sur l’enjeu climatique et la biodiversité et pourra rencontrer des acteurs du territoire qui participent à la préservation de la biodiversité et agissent en réunissant leurs savoirs et compétences.

Informations complémentaires : 140 avenue du Cardinal Maurin – Villa des Pins 13600 La Ciotat / 04.42.08.07.67 / atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr / site internet : http://www.atelierbleu.fr

Aix : 1er édition du marché italien !

Crédit : rossy60f@libero.it

Ce week-end, l’Italie s’invite en Provence ! Samedi et dimanche de 8h à 17h, sur l’esplanade Cézanne (avenue Giuseppe Verdi, 13090 Aix-en-Provence), les Aixois pourront profiter d’un marché 100% italien de producteurs et commerçants alimentaire et textile.

Informations complémentaires : téléphone et mail de l’organisateur : 06.50.29.03.30 / rossy60f@libero.it