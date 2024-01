Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Déplastification ! La table-ronde transdisciplinaire à Arles

Ce samedi 27 janvier à Arles, au Méjan, a lieu un colloque nommé « Déplastification » consacré à l’art et aux imaginaires du plastique pour tenter de les déconstruire. Lors de cet évènement co-organisé avec l’Université d’Aix Marseille, seront présents une vingtaine d’intervenants spécialistes du plastique et de ses conséquences. Ils participeront aux débats, qui seront suivis d’échanges avec le public afin d’aborder le sujet de la déplastification autour de 4 thématiques :

– Le plastique, qu’est-ce que c’est ?

– Quels sont les risques et les conséquences de la production de 12 tonnes de plastique par seconde dans le monde ?

– Comment sommes-nous arrivés à cette situation ? Quels sont les freins au changement ?

– Déconstruire les imaginaires liés au plastique est un impératif pour susciter un changement sociétal d’ampleur. Comment fait-on ?

Samedi 27 janvier – de 9h à 17h



Chapelle du Méjan

Place Nina Berberova, 13200 Arles

Entrée gratuite sous inscription



Inscriptions au colloque

De 9h30 à 11h – Le plastique : qu’est-ce que c’est ? quels risques ? Quelles conséquences ?

De 11h15 à 12h30 – Les freins au changement

De 14h à 15h – Déconstruire les imaginaires du plastique

De 15h30 à 17h30 – Comment sortir du plastique ?

Solidart’Pop, une exposition solidaire du Secours Populaire

Jusqu’au 28 janvier 2024, le Secours populaire organise « Solidart’pop », une exposition mêlant art et solidarité dans la galerie. Tout au long de cette semaine d’exposition, les artistes (peintres et sculpteurs) afficheront leurs œuvres qui seront mises en vente en soutien au Secours populaire 13. La moitié des bénéfices récoltés sera reversée à l’association, l’autre moitié à l’artiste qui porte l’exposition, Marc Lasserre. La galerie, ouverte tous les jours de 10h à 18h avec tout un chacun en convivialité avec sa buvette solidaire, mis en place par des bénévoles.

Le Secours Populaire intervient depuis 78 ans auprès des personnes victimes de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés sur le plan matériel, médical, moral et juridique.

Jusqu’au 28 janvier 2024 – de 10h à 18h



52 avenue de la république

13002 Marseille

Journées portes ouvertes ce week end

Le campus de l’ESSCA d’Aix ouvre ses portes ce samedi

L’école ESSCA qui propose des formations en gestion et en management vous invite, de 9h30 à 16h30 sur son campus d’Aix-en-Provence pour découvrir les locaux et pour mieux connaître le programme Grande École et le programme Bachelor de l’ESSCA. Au programme : conférences, échanges avec les étudiants, les alumnis et les professeurs et visite du campus.

ESSCA

Praedisium 350 avenue du club hippique

13090 Aix-en-Provence



10h30 – 11h30 : Conférence programme Grande École

11h30 – 12h30 : Conférence programme Bachelor

14h – 15h : Conférence programme Grande École

15h – 16h : Conférence programme Bachelor

Inscriptions ici

Portes ouvertes du collège, lycée polyvalent, enseignement supérieur Saint-Vincent-de-Paul de Marseille

Comme chaque année, l’établissement collège, lycée polyvalent, enseignement supérieur Saint-Vincent-de-Paul à Marseille, organise sa journée porte ouverte. Rendez-vous ce samedi 27 janvier, de 9h à 13h pour découvrir le cursus Enseignement Supérieur – Collège et Segpa proposée par l’établissement.

Cette journée portes ouvertes permet aux futurs inscrits de rencontrer l’équipe éducative et pédagogique de l’établissement, présente pour répondre au mieux aux attentes des futurs élèves et leurs familles. Une visite complète de l’établissement est aussi proposée.

Samedi 27 janvier – de 9h à 13h



Saint-Vincent-de-Paul

30 rue Stanislas Torrents

13006 Marseille

“Elles!” : une exposition pour les enfants au Préau des Accoules

Atsuko Tanaka, Peinture, 1962 – Musée Cantini © Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association © Musées de Marseille – photographie Claude Almodovar et Michel Vialle – Ville de Marseille

“Elles” est la nouvelle exposition qui rend hommage aux femmes, au Musée des enfants, à découvrir en famille par le biais d’un dispositif ludique proposé au jeune public. Elle ambitionne, plus largement, d’interroger la question du droit des femmes et l’accès à la création pour toutes et tous.

Un premier volet du parcours aborde la question des droits de la femme à travers une dimension sociologique, ethnologique et culturelle. La deuxième salle d’exposition met à l’honneur le travail des femmes dans la création artistique des 20e et 21e siècles à travers de nombreuses techniques : sculptures, tableaux, photographies, céramiques, ou encore vidéo.

Les œuvres présentées dans cette nouvelle exposition, proviennent des collections des Musées de Marseille et du Fonds Communal d’Art Contemporain.

Visites libres du mardi au samedi de 16h à 18h



Musée des enfants

Préau des Accoules

29 Montée Des Accoules

13002 Marseille



Entrée gratuite

Littérature : le festival Lecture par nature

Lecture par Nature, festival culturel unique en France porté par la métropole Aix-Marseille-Provence en partenariat avec le Département des Bouches-du-Rhône et l’Agence régionale du livre Paca, aura lieu du 23 janvier au 17 février, dans 58 communes et 65 bibliothèques du territoire métropolitain.

L’événement questionne depuis sept ans le livre, ses publics, le rapport à l’écrit, à la lecture mais aussi aux nouvelles technologies. Après avoir exploré les liens entre la littérature et la cuisine, la musique, le cinéma ou encore le jeu, le thème de l’édition 2024 est le sport.

Le programme est dense et s’adresse aux petits et grands ! Ateliers, rencontres, projections, spectacles… sont à découvrir du 23 janvier au 17 février dans l’une des 65 bibliothèques participantes. En tout, c’est 91 événements entièrement gratuits, soit 86 artistes et écrivains qui feront vibrer nos corps et nos méninges dans toute la Métropole.

Dès ce week-end, profitez de ce festival unique et gratuit !

