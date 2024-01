Veille de week-end tendue sur les autoroutes. Le dernier point de la préfecture des Bouches-du-Rhône fait toujours état de fortes perturbations concernant la circulation dans les Bouches-du-Rhône en raison des opérations menées par les agriculteurs en colère.

Agriculteurs en colère (Crédit capture Facebook FDSEA 13)

Si depuis 15h30, le trafic se fluidifie au niveau des deux ronds-points à proximité immédiate de l’A54, à savoir « Le Merle » à l’intersection de la D113, la RN569 et la D569 avant Salon-de-Provence, et celui à l’intersection des RN 569-D69 et que par conséquent, le trafic s’améliore sur la RN569 à proximité de Clésud, la préfecture recommande toujours d’éviter la RN113.

L’Ouest des Bouches-du-Rhône très impacté

Des axes autoroutiers restent coupés et ce depuis jeudi matin sans interruption. La situation n’a pas évolué sur les deux autoroutes A54 et A51. En raison des fermetures d’axes routiers toujours en cours, il est recommandé aux automobilistes en provenance de Lyon vers Arles, de sortir à Cavaillon et suivre Saint-Rémy- de-Provence, Tarascon et Arles. Depuis Marseille en direction d’Arles, il faut emprunter l’A55. À Arles, pour rejoindre l’A7 direction Lyon, privilégier la D570N direction Tarascon puis suivre Saint-Rémy-de-Provence.

Opération des agriculteurs sur une autoroute (Crédit capture Facebook FDSEA 13)



L’autoroute A54 reste fermée jusqu’à nouvel ordre, pour raison de sécurité dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°12 « Saint-Martin-de-Crau » et n°14 « Grans ». La sortie est obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur n°14 « Grans » en direction d’Arles. L’entrée est interdite à l’échangeur n°13 « Eyguières Miramas » en direction d’Arles. La sortie est obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur n°12 « St Martin de Crau » en direction de Salon-de-Provence.

L’entrée direction Salon-de-Provence est interdite à l’échangeur n°11 Saint- Martin-de-Crau. Sur la RN113, direction Salon-de-Provence, la sortie au niveau de l’échangeur 9 reste obligatoire vers le RN568.

L’A51, l’autoroute des Alpes coupée

L’autoroute A 51 est ouverte entre les échangeurs n°15 « Pertuis » et n°17 « Cadarache » dans les deux sens de circulation mais elle reste fermée dans les deux sens de circulation entre le péage de Meyrargues et La Saulce/Tallard. Plus au nord, l’A7 est coupée entre Chanas et Avignon. Et toute la vallée du Rhône est touchée comme on peut le voir en temps réel sur la carte temps réel du trafic sur Vinci Autoroutes.

Capture trafic temps réel Vinci autoroutes à 17h30 vendredi 26 janvier. Les portions en noir sont coupées à la circulation

Il est conseillé d’éviter le secteur et de suivre les itinéraires conseillés sur les panneaux à messages variables (PMV) des autoroutes, sur la radio Vinci autoroute (107.7 Mhz) et les panneaux lumineux autoroutiers. Les services préfectoraux, les forces de sécurité intérieure et les gestionnaires d’autoroute restent mobilisés sur le terrain pour sécuriser les abords de ces portions. Les fermetures cesseront à la fin des manifestations et blocages concernés.