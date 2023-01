Lors de ses vœux à la presse, mercredi 18 janvier, le directeur régional de la Banque de France de Provence Alpes Côte d’Azur, Jean-Christophe Ehrhardt, a brossé un portrait optimiste de la situation économique des entreprises locales : elles augmentent leurs prix, leurs marges et sont en capacité de rembourser les prêts garantis par l’État (PGE) pour la grande majorité d’entre elles (96%). Et ce, malgré le contexte inflationniste de 6%. En plus de sa mission principale de stabiliser les prix, la Banque de France garde un œil sur la situation financière des entreprises pour alerter le Tribunal de commerce de Marseille en cas de besoin.

« On peut dire que les entreprises se sont refait une santé », affirme Jean-Christophe Ehrhardt. Dans un contexte inflationniste, 50% des entreprises ont augmenté leur prix. Plus surprenant : 34% ont augmenté leurs marges malgré le coût élevé des maitières premières et de l’électricité. La moitié des entreprises pourraient même « produire plus, explique le financier, mais elles n’y parviennent pas car elles ont du mal à embaucher. » Pour pallier ces difficultés de recrutement, la Banque de France estime une augmentation globale des salaires à +6.5% en 2023, alors que ce chiffre tournait « aux alentours de 2% » avant la crise sanitaire.

Concernant le remboursement des prêts garantis par l’État (PGE), « pas d’inquiétude » à avoir non plus. Au deuxième semestre 2022, la Banque de France estimait que les entreprises étaient 3,9% à ne pas pouvoir les rembourser. « Un taux similaire pour notre région », poursuit le financier se réjouissant des cotations stables des entreprises de plus de 750 000 euros de chiffres d’affaires (6/10). Cette note renseigne de la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financier dans un avenir proche, à horizon 1 à 3 ans. « Ce chiffre est même en légère augmentation », souligne Jean-Christophe Ehrhardt.

En 2023, le nombre d’entreprises défaillantes va « retrouver les niveaux de 2019 »

Néanmoins, le nombre d’entreprises défaillantes en France (en redressement ou liquidation judiciaire au Tribunal de Commerce) était de 4 200 entreprises en novembre 2022. « Et il va retrouver le niveau de défaillance de 2019. » D’ici quelques mois, il pourrait donc atteindre les 5 000 entreprises défaillantes, comme nous l’expliquait Jean-Marc Latreillele président du tribunal de commerce de Marseille en 2022. « Mais notre tissu d’entreprises est résilient en Paca car il est plus varié que d’en autres régions. On a plutôt moins d’industries et plus de services. », rassure le directeur régional.

