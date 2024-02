Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Swing à l’Affranchi ce vendredi soir

Pour ceux qui sont familiers de la bouillonnante scène bruxelloise, la réussite du deuxième album de Swing, « Au revoir Siméon », n’est pas une surprise.

On présente Swing comme un rappeur du fait de son passif, mais il est bien plus. Une voix vibrante, chaleureuse et sincère. Qui peut traîner dans le grave ou l’aigu sans qu’on n’ait jamais envie de la rattraper. Son dernier album, « Au revoir Siméon » est un lieu de rencontre entre RnB, techno minimale et de nouvelles façons de s’exprimer mêlant rap et chanson.

En pleine tournée, le rappeur se produira à Marseille ce vendredi soir, dans la mythique salle de l’Affranchi.

Vendredi 2 février – 20h



L’Affranchi

212, Bld de Saint Marcel

13011 Marseille



Tarif : entre 15 et 17 euros

Billetterie ici

L’école des Beaux Arts de Marseille ouvre ses portes ce week end !

© Les Beaux-Arts Marseille

De 10h à 18h ce samedi, les Beaux-Arts de Marseille organisent leur journée portes ouvertes et font découvrir aux intéressés leur options art, design et classe préparatoire. Visites des ateliers, expositions, performances, rencontres, projections sont au programme de ce rendez-vous annuel.

Un rendez-vous ouvert à tous : futur·e·s étudiant·e·s, famille, étudiant·e·s et tout autre personne curieuse de découvrir l’École pour une journée portes ouvertes.

Samedi 3 février – de 10h à 18h



Beaux-Arts de Marseille

184 Avenue de Luminy

13009 Marseille



Entrée libre / parking sur place

Découvrir KEDGE à Marseille et Toulon ce samedi

KEDGE Business School organise une journée Portes Ouvertes à Marseille et Toulon et ouvre ses portes à ses futurs étudiants et leur famille, samedi 3 février de 13h à 17h30. Cette journée est l’occasion de découvrir l’école, de rencontrer les équipes pédagogiques et les élèves, se renseigner sur les orientations possibles, sur l’apprentissage, sur les services proposés et sur la vie associative.

Campus de Marseille : 7 bd Dunkerque, 13002 Marseille ·

Le programme intégral des JPO de Marseille ici



Campus de Toulon : MAIS de la Créativité 1 PARV des Ecoles, 83000 Toulon

Le programme intégral de JPO de Toulon ici

La fête du nouvel an chinois à Marseille

© Fête du Nouvel An chinois – Centre d’Echange et de Coopération National Franco-Chinois

Sous la proposition du Centre d’Échange et de Coopération International Franco-Chinois, découvrez ce samedi 3 février, sur la Place Bargemon de Marseille, les célébrations du nouvel an chinois 2024. La communauté chinoise de Marseille prépare un évènement festif qui prendra la forme de spectacle mettant en scène diverses danses et costumes traditionnels, chorales d’enfants, danses folkloriques et démonstrations d’arts martiaux.

Esplanade Bargemon derrière l’Hôtel de Ville Vieux Port, 13002 Marseille

Accès libre

Les paysages usagés de Geoffrey Mathieu et Bertrand Stofleth

©Bertrand Stofleth & Geoffroy Mathieu

Port de Bouc, 2013

Jusqu’au 24 février, découvrez l’exposition, proposée par Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth : un projet collaboratif qui résulte de dix années d’observation depuis le sentier de randonnée GR2013.

Artistes, chercheurs, marcheurs ou habitants documentent un territoire en construction, en mouvement au gré des évolutions dans les aménagements, des installations photographiques, un diaporama, un documentaire, des interviews filmés qui remontent le fil des paysages en mouvement sur la progression voire l’abandon des espaces et milieux.

Jusqu’au 24 février



Centre Photographique de Marseille

74 rue de la Joliette 13002 Marseille



Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h

Entrée libre

Sauvage : troisième saison, neuvième acte au Dock des Suds samedi

©Sauvage Acte.009-Animals Industry – Dock des Suds



Dans la profondeurs du Dock des Suds, se murmure un neuvième acte, une troisième saison de nuits endiablées de techno. La nuit annonce que le moment est venu, le moment de vivre la passion du BPM à grand galop jusqu’au lever du jour.



Programmation :

> Stage La Cage : Dario · Chlär · Yenkov · Mandidextrous

> Stage La Jungle : Sweet Juju · Soumsoum · Polo Lilli · C-Joo

Samedi 3 février – de 23h45 à 8h



Dock des Suds

12 Rue Urbain V

13002 Marseille (Entrée par le Boulevard de Paris)

De 23h45-08h

> 25€

Billetterie exclusivement en ligne ici

Portes ouvertes du domaine de la Tour du Valat

Ce dimanche 4 février, l’institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes de la Tour du Valat ouvrira ses portes au public de 10h30 à 17h dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH). Cet événement célèbre chaque année l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar pour la protection des zones humides le 2 février 1971 en Iran, dont Luc Hoffmann, fondateur de la Tour du Valat en 1954, fut l’un des principaux instigateurs.

En 2024, la thématique de la journée mondiale des zones humides est : « Les zones humides, sources de bien-être humain » avec au programme des visites guidées, conférences, tables-rondes, ateliers, stands ou encore un parcours d’orientation !



⚠️ Appel de dernière minute⚠️ Le domaine est à la recherche d’une personne disponible pour l’observatoire du Rendez-Vous, dimanche après-midi

12/13h – 17h. Recommandé mais pas obligatoire : savoir reconnaître quelques oiseaux d’eau. Si disponible, vous pouvez contacter marquis-soria@tourduvalat.org.

Dimanche 4 février – de 10h30 à 17h



Domaine de la Tour du Valat

Pont de la Tour

13370 Mallemort



Découvrez tout le programme de la journée ici

La balade à vélo du dimanche

Envie d’une petite balade facile à vélo ? Rendez-vous ce dimanche 4 février à 10h au Palais Longchamp avec le collectif marseillais Vélos en ville. Dans une ambiance conviviale, ces sorties sont l’occasion de découvrir la région en s’essayant à la randonnée à vélo. Elles sont gratuites et accessibles à tou·te·s ; le niveau est annoncé en amont sur le site internet. L’objectif de ces sorties est aussi d’encourager un tourisme plus responsable.



Parcours de la balade : passage par Saint-Pierre, Saint-Jean du Désert, le Talus, la Pomme, Saint-Marcel, portion le long du canal de Marseille, Parc Saint Cyr, et Parc des Bruyères. Retour par Saint-Loup et la Capelette. Fin devant la Timone.

Dimanche 3 janvier – 10h



Palais Longchamp Marseille

Gratuit et sans réservation



Site du collectif Vélos en ville : Collectif Vélos en Ville – Accueil (velosenville.org)