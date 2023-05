« Le Mucem va se transformer », s’enthousiasme Pierre-Olivier Costa. Jeudi 4 mai, au 29 de la Tour la Marseillaise, le président du Mucem est accompagné par le directeur et directeur adjoint du développement du musée, Adrien Joly et Victor Jacques, pour présenter l’application « Mucem + » développée par Stid et OpenMusée.

Cette application vise un double objectif. D’une part, elle doit permettre de créer du lien avec les visiteurs par l’information et l’accès à l’audioguide en version dématérialisée. D’autre part, l’application se veut être un support pour la nouvelle offre d’abonnement du Mucem, proposée entre 3 euros (offre solo) et 5 euros par mois (offre duo). « C’est le premier musée de France, voire du monde, qui propose une telle technologie », se félicite Victor Jacques.

Johan Guedj (Kanik), Vincent Dupart (STid), Pierre Olivier Costa (Mucem), Julie Davico-Pahin (French Tech), Victor Jacques (Mucem) et Adrien Joly (French Tech) ont porté ce projet (Crédit: NP/Gomet’)

« Nous avons créé un projet stratégique centré sur les publics non familiers des musées », explique Pierre-Olivier Costa, nommé en novembre dernier, qui veut axer sa stratégie l’élargissement des publics. Mais ce projet a démarré bien en amont de sa prise de fonction. Ce sont les équipes du développement, « en étant au contact de l’écosystème Tech de la région » qui ont réfléchi à l’idée pendant le confinement. Le binôme, Adrien Joly et Victor Jacques, a rédigé un cahier des charges « pointu » pour lancer l’appel d’offres.

C’est l’entreprise STid ( Gréasque), concepteur de solutions sécurisées d’identification, et la start-up toulousaine Guidap, une solution de réservation et de gestion – sous sa marque commerciale OpenMusée – qui ont développé respectivement la technologie du badge dématérialisé et l’architecture de l’application. Les deux entreprises ont été accompagnées par le cabinet de conseil marseillais et mécène du Mucem, Klanik. « L’application permet d’effacer la frontière du passage en billetterie », simplifie Victor Jacques.

Attirer des publics plus jeunes et habitués des nouvelles technologies

Une idée inédite pour Pierre-Olivier Costa qui constate le manque de démocratisation des institutions culturelles : « Il y a un très grand nombre de personnes qui viennent peu, voire pas dans les musées car ils sont empêchés.» Selon le président du Mucem, cet empêchement se traduit par le prix du billet à 11 euros pour visiter une exposition, le manque d’information sur les expositions et le manque de visibilité.

Avec l’abonnement sans engagement Mucem+, le prix du billet n’est pas baissé mais il sera lissé sur l’année (36€/an) ce qui correspond à trois entrées normales. « Avec cette offre, on veut que les gens changent leur rapport au musée, qu’ils viennent plus souvent et restent moins longtemps s’ils le désirent, comme des parents avec des enfants en bas âge, des actifs pendant leur pause déjeuner. Et surtout qu’ils puissent se désengager quand ils le souhaitent. », explique Victor Jacques.

Les billets classiques resteront en vigueur, mais s’abonner via MUCEM+ permettra aux usagers de gagner du temps lors de l’entrée au musée. (Crédit: Julie Cohen/ Mucem)

Pierre-Olivier Costa réaffirme pour sa part vouloir créer « une relation d’adhésion et de fidélité ». Cette fidélité, le Mucem espère la retrouver en donnant envie aux visiteurs de revenir plus souvent. En 2013, année d’ouverture du musée, le Mucem accueillait 1,8 million de visiteurs. Aujourd’hui, il en attire 600 000 de moins. C’est pourquoi le musée cherche à innover, pour attirer davantage de jeunes et changer les usages.

L’équipe du Mucem n’a pas communiqué sur le nombre de visiteurs attendus à la suite de la mise en ligne de l’application le premier week-end du juin pour fêter les 10 ans du Mucem. Plutôt que des chiffres, Pierre Olivier Costa évoque « un nouveau mouvement sociologique » introduit par Mucem+. « Ce qu’on propose n’est pas juste une façon d’y entrer, mais une façon d’y vivre », estime le président.

