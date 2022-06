Share on Facebook

La 9e circonscription des Bouches-du-Rhône englobe les communes d’Aubagne, Carnoux-en-Provence, Cassis, Cuges-les-Pins, Gémenos Roquefort-la-Bédoule, la Penne-sur-Huveaune et de La Ciotat.

Le député sortant en est le républicain Bernard Deflesselles, qui ne rempile pas pour un sixième mandat. A sa place, le parti Les Républicains a fait le choix d’investir l’actuel maire de Gémenos Roland Giberti, également président du Conseil de territoire Marseille Provence, en vue des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. S’il est élu député, il devra ainsi abandonner sa casquette de maire, en accord avec la règle de non cumul des mandats.

La gauche éclatée sur la 9e circonscription

Face à lui, l’élu cassiden Bertrand Mas-Fraissinet représente la majorité présidentielle (Renaissance – Horizons – Modem etc) sur la liste Ensemble !, tandis que l’Insoumis Lucas Trottmann porte les couleurs de la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes). Il s’agit par ailleurs de l’attaché parlementaire de Manuel Bompard, successeur de Jean-Luc Mélenchon dans la 4e circonscription.

Mais il n’es pas le seul candidat de gauche : le conseiller départemental Rebia Benaouria (PS) a en effet décidé de présenter sous l’étiquette divers gauche ; François Otchakovsky et Coralie Raynaud sous l’étiquette divers extrême-gauche ; ou encore Simon Lachique et Daniel Combo pour les écologistes. La gauche part donc bien divisée sur cette circonscription.

L’extrême-droite, pour sa part, est représentée d’un côté par Laurence Leguem (Reconquête) et de l’autre par la députée européenne Joëlle Melin (Rassemblement national).

Gémenos et Cassis acquis à LREM, le RN majoritaire dans les autres communes

La circonscription est apparue contrastée lors de la dernière élection présidentielle : si Emmanuel Macron a réalisé de bons scores à Cassis (57%) et Gémenos (52%), le reste des communes qui la compose a été gagné par Marine Le Pen dont Aubagne et La Ciotat où la présidente du RN a cumulé respectivement 52% et 51% des voix.

Crédit : JRG / Gomet')

La liste Ensemble ! parviendra-t-elle à creuser l’écart à son avantage ? Contacté, Bertrand Mas-Fraissinet entend miser sur son ancrage local pour rassembler (il est élu à la ville de Cassis et à la Région Sud) et se définit comme « le vote utile » face au « risque d’un second tour extrême gauche / extrême-droite.»

