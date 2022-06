Marseille, laboratoire de l’école du futur. En visite ce jeudi 2 juin à l’école Menpenti (10e) à Marseille, le président de la République et le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye, accompagnés du maire de Marseille Benoît Payan, sont venus pour faire un point sur l’expérimentation de l’école du futur à Marseille, qui consiste à laisser plus de liberté pédagogique aux établissements et favoriser l’émergence de projets innovants (voir notre article explicatif). Ils ont participé à une table-ronde avec des enseignants et parents d’élèves. A l’occasion de cette table-ronde, Emmanuel Macron a annoncé que « l’ambition » du nouveau ministre de l’Education Pap Ndiaye « sera de généraliser cette approche » à l’échelle du pays.

Concrètement, le projet « d’école du futur » comprend plusieurs volets, notamment un mode de recrutement des enseignants interne aux établissements, mais aussi davantage de liberté dans le développement de projets spécifiques. En effet, à l’issue des annonces du plan Marseille en grand, en septembre dernier, un appel à projet a été lancé auprès des écoles marseillaises. Parmi les candidates, 59 ont été sélectionnées, dont l’école Menpenti avec son ambition de créer un laboratoire des mathématiques. C’est ce projet, qui a commencé à voir le jour depuis février 2022, qui a été présenté à Emmanuel Macron et Pap Ndiaye ce matin.

En ce moment-même (13h15), le président de la République est toujours dans l’enceinte de l’établissement. Un dispositif policier important est en place depuis ce matin aux abords de l’école. La Préfecture des Bouches-du-Rhône a édicté un arrêté interdisant tout rassemblement revendicatif devant l’établissement, ce qui n’a pas empêché plusieurs syndicats (FO, CGT, Snuipp-FSU, Snes-FSU) de se réunir ce matin pour protester sur plusieurs aspects de cette expérimentation. Ils fustigent en particulier un mode de recrutement « opaque » et plaident pour une aide généralisée à toutes les écoles de Marseille.

Maxime Champion (FO) : « Cette expérimentation est une blague. Le recrutement se fait sur le modèle de l’école privée. Les critères de recrutement sont opaques. C’est une porte ouverte aux discriminations entre les enseignants » s’indigne le syndicaliste. pic.twitter.com/2i3qOQ5lez — Gomet’ (@Gometmedia) June 2, 2022

