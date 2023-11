Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Istres – Le rendez-vous des gourmands et gourmets

Crédit : Ville d’Istres

Grand retour du salon du vin et de la gastronomie ce week-end à la Halle polyvalente d’Istres. Pour préparer les fêtes de fin d’année, plus de 80 exposants seront présents dont des vignerons, producteurs et artisans pour présenter leur savoir-faire et partager leurs conseils. Cette année, les vins de la région seront mis en avant avec de nouveaux domaines sélectionnés. L’entrée est à 4 euros ou 6 euros pour les deux journées (gratuit pour les moins de 12 ans). Les verres de dégustation sont à deux euros.

Informations complémentaires : Halle polyvalente Place Champollion 13800 Istres / 04 42 81 76 00 / evenements@istres.fr

Marseille : à la rencontre des créateurs locaux

Crédit : Marché des créateurs, 4e édition

Envie de chiner ? Les 3 et 4 novembre, le marché des créateurs est de retour au Centre commercial de la Valentine. En partenariat avec l’association marseillaise Marquage, une trentaine de créateurs locaux (bois flotté, illustrations, céramique, broderie, décoration d’intérieur, cosmétiques, objets insolites…) seront présents de 10h à 20h.

Arles : ouverture du festival photographique “portes insulaires”

Mathias Benguigui, Delta bleu, Portes insulaires (Arles)

Week-end d’ouverture pour le festival de photographie “portes insulaires” à Arles ! Jusqu’au 3 décembre, la fondation Manuel Rivera-Ortiz ouvre ses portes au public pour trois expositions en lien avec le delta du Rhône, de la Durance et du Danube : Delta de Camilla de Maffei, Delta Bleu de Mathias Benguigui et Le sens de l’orientation d’Elizabeth Guyon et Joana Luz. Le programme d’expositions Portes insulaires est « une invitation dans des territoires méconnus et mouvants ; une exploration des défluents, à travers des sédiments, à la rencontre des habitants. Des univers faussement sauvages, empreints d’un sentiment d’appartenance fort, avec l’ambition d’un contrôle ultime mêlé à une impuissance saisissante » (communiqué de l’organisateur).

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 € (Les séniors à partir de 65 ans, les demandeurs d’emploi, les titulaires de la carte famille nombreuse, les membres de la maison des artistes, les professeurs de l’éducation nationale, les détenteurs des Pass de la ville d’Arles et des cartes Cezam, les étudiants de moins de 26 ans), Tarif unique : Arlésiens, moins de 18 ans, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes handicapées, conservateurs de musées, détenteurs des cartes ICOM, guides-conférencier et journalistes.

Informations complémentaires : Fondation Manuel Rivera-Ortiz 18 rue de la Calade 13200 Arles / 04 90 54 15 63 / info@mrofoundation.org / site web

Rognes : fête de la courge !

Crédit : Ville de Rognes

Pour ceux qui préfèrent prendre l’air, la fête de la courge revient ce dimanche 5 novembre dans le village de Rognes. Au programme : dégustation de spécialités gastronomiques, vente de courges et cucurbitacées, animations et jeux pour tous les âges. Les visiteurs pourront aussi profiter d’une ballade autonome de 15km avec étapes organisée par l’office de tourisme de Rognes. Les départs seront possibles entre 8h30 et 13h, une participation de 3 euros est demandée. Pour plus d’informations vous pouvez contacter le 04.42.50.13.36 ou vous rendre sur le site du village. Animaux acceptés !

Rendez-vous au centre du village, Cours Saint Etienne, 13840 Rognes

Aix : Salon du champignon par l’Association mycologique aixoise

Crédit : AMA

Pour rester dans le thème, plus à l’ouest d’Aix-en-Provence, le Salon du champignon se déroule ce week-end aux Milles. En partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle d’Aix, l’Association mycologique (AMA) invite les curieux à découvrir la diversité des champignons à son exposition annuelle d’espèces fraîches. De 10h à 18h, l’Espace des vignerons des Milles ouvre ses portes gratuitement, n’hésitez pas à apporter vos récoltes automnales ! Des spécialistes seront présents pour faire observer aux plus petits et aux plus grands les différentes espèces réputées comestibles et d’autres qui au contraire peuvent intoxiquer… Par imprudence ou méconnaissance, des accidents ont lieu tous les ans lors des récoltes, le salon du champignon est l’occasion d’informer.

Espace des Vignerons – 1 rue Albert Decanis – Les Milles

[Conférence] : “La Méditerranée face aux changements climatiques”

Crédit : DR

Une journée de conférences autour des enjeux climatiques de la Méditerranée a lieu au sein de la bibliothèque l’Alcazar à Marseille (1e arr) ce samedi 4 novembre. A partir de 10h30 jusqu’à 18h, trois tables-rondes sont organisées par iReMMO-Suds avec le soutien de la Région Sud, Dimed. Au programme, de 10h30 à 12h30 , les experts de la question poseront ensemble les diagnostics et les scénarios à venir, de 14h à 16h les chercheurs évoqueront les insécurités et conflictualités climatiques et les risques en Méditerranée. La dernière table-ronde, de 16h à 18h s’articulera autour de la lutte et de l’adaptation des Etats et des sociétés civiles face à ces changements climatiques. Entrée libre, sur inscription.

Considéré comme un “hotspot” du dérèglement climatique, le bassin méditerranéen voit chaque été les changements climatiques impacter son littoral et s’amplifier. Les changements déjà largement visibles aux échelles locales le seront davantage demain et doivent nous questionner sur notre viabilité à long terme sur nos territoires. Ces questions seront abordées avec des universitaires, décideurs politiques, membres de la société civile et acteurs de la lutte face au réchauffement climatique.

[Concert] Une soirée entre Techno, Hard Tech, Jungle, Bass & Dub au Cabaret aléatoire

Crédit : Musical Riot

Back to black back to bass ! Ce samedi 4 novembre, quatre duos iconiques du sound system animeront la soirée qui oscillera entre pure sound system reggae/dub et performances scéniques mêlant bass music et jungle. De 22h à 4h du matin, la carte blanche est donnée à Ed Solo feat. Navigator Tetra Hydro K feat. Tracy de Sà Human E.T Crew After All Sound System.

Il reste quelques places à 23,10 euros. Le site de l’événement ici.

Informations complémentaires : Cabaret aléatoire- SMAC : 41 Rue Jobin, 13003 Marseille, France