Ce vendredi 3 novembre 2023, l’Assemblée générale d’Inter-Rhône, interprofession des vins AOC Côtes-du-Rhône et de la Vallée du Rhône, a réélu Philippe Pellaton sans surprise Président, pour un second mandat de trois ans. Ce Gardois de 54 ans est ingénieur et viticulteur à Laudun. Il préside la très grande coopérative Laudun Chusclan Vignerons rebaptisée pour donner suite…