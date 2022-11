Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le Canal de haute Crau est un équipement qui assure l’irrigation des terres entre Saint-Martin de Crau et Pont-de-Crau. Construits dans les années cinquante, ses formes très datées et son béton très fragile en ont fait un danger pour les agriculteurs et habitants d’aujourd’hui. Depuis des années, ce canal composé de trois aqueducs (l’aqueduc de…