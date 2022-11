Share on Facebook

À Région Sud Invest percevez-vous aussi l’embellie qui marquait déjà 2021 et qui persiste au premier semestre 2022 ?

Pierre Joubert : RSI reste sur une tendance d’investissement assez haute, malgré l’arrêt de notre fonds ES I2 en mars dernier et le démarrage en juin du fonds européen REACT EU, avec une stratégie nouvelle orientée sur les sociétés ayant eu des difficultés conjoncturelles pendant le covid.

Pierre Joubert, Directeur général de Région Sud Invest © Apothéloz

Les secteurs dominants en région sont-ils aussi présents dans le portefeuille de RSI ?

Pierre Joubert : À l’image de la région, les sociétés du numérique de la digitalisation sont les plus nombreuses, suivies par la santé.

Voyez-vous des secteurs émergents ?

Pierre Joubert : Le nouveau secteur émergent est le “new space” (conquête spatiale d’initiative privée, NDLR) pour lequel il y a eu un seul investissement (Miratlas), mais c’est un mouvement de fonds qui est en cours. Ce ne sont plus seulement les grands groupes qui sont sur ce marché, mais une multitude de petites structures ou de start-up qui vont se créer autour du new-space. Une convention avait été signée par la Région avec le CNES et nous ressentons une véritable mutation. Avant le spatial était réservé aux grands groupes. C’est un changement de modèle, des start-up commencent effectivement à se développer sur le secteur du micro-satellite, des lancements, de l’observation et de la fourniture des données.

Nous avons aussi une filière cosmétique et sanitaire, qui confirme ses promesses avec pas mal de dossiers autour des produits naturels ou bios. Ces boîtes sont créatrices de valeur et elles sont très regardées par les grands comptes de la distribution du secteur cosmétique.

(1) Jean-Yves Le Gall, Président du Cnes et Bernard Kleynhoff, Conseiller régional, président de la Commission économie, industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique, représentant Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont signé en décembre 2018 une convention de partenariat afin de mettre les solutions et technologies spatiales au service du développement économique de la Région et de faire converger leurs efforts et leur engagement dans l’application de l’Accord de Paris sur le climat. NDLR