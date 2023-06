Vous cherchez encore des idées pour occuper votre week-end ? Gomet’ vous suggère une multitude d’activités !

25e édition Marsatac : la crème du hip-hop français à Marseille

Aya Nakamura, PLK, Gazo, Tiakola, Hamza… ou encore Josman performeront lors de la 25e édition du festival Marsatac ce week-end à Marseille. Le parc Borély accueillera les festivaliers du vendredi 16 au 18 juin 2023 pour un max de rap. Le festival Marsatac oeuvre pour faire connaître la scène locale marseillaise. Retrouvez le programme ci-dessous.

Une cinquantaine d’artistes délivreront un show exceptionnel sur les différentes scènes du festival (le château, le lac, la prairie, la frappe). Les places pour les vendredi et samedi sont sold out mais il est encore temps de récupérer votre place pour voir Aya Nakamura : une des guest star qui clôturera le festival dimanche, sur la billetterie officielle, le Pass Culture ou encore sur l’application Shotgun.

Vendredi 16 juin : 18h > 02h

Samedi 17 juin : 16h > 02h

Dimanche 18 juin : 15h > 00h





> Lire aussi : 25e édition de Marsatac : la crème du hip hop dans la prairie de Borély

4e édition du bal du Point rose

Des navettes gratuites sont mises à la disposition des festivaliers pour se rendre sur les lieux.

Le Cercle des Nageurs de Marseille accueillera ce vendredi 16 juin à 19h la 4ème édition du Bal annuel du Point rose. Cette soirée caritative, alliant dîner et danse, se déroulera sur la terrasse du CNM et mettra en vedette des artistes tels qu’Alain Filippi, Andrea Acoustic Cover, le groupe Lola et DJ Claude Njoya.

(Crédit le Point Rose)

L’objectif : collecter des fonds pour soutenir l’association qui accompagne les familles confrontées à la fin de vie d’un enfant. Un espace Kids animé par Family Sphère Marseille sera mis en place. Des navettes gratuites fournies par Olympic Location seront là depuis l’esplanade J4 afin de faciliter le transport des 600 participants attendus.

Cercle des Nageurs de Marseille bd Charles Livon 13007 Marseille

Entrées : 25 € – Adhérents Le Point rose 20€

Gratuit – 14 ans

Dress code : tenue ou accessoire rose (non obligatoire)

Les Musicales dans les Vignes de Provence

Le 11ème Festival Les Musicales dans les Vignes de Provence revient au cœur de 42 prestigieux vignobles pour 74 soirées oenomusicales. Jazz, musique classique, musique du monde vous attendent avec de grands artistes du 8 juin au 18 septembre 2023. Ce vendredi 16 juin, rendez-vous au Château Bonisson à Rognes pour savourer du Jazz de New Orleans avec le groupe Hot Peppers.

Château Fonscolombe, Le Puy Sainte Réparade (Crédit les Musicales dans les Vignes de Provence)

Créé par le talentueux saxophoniste et clarinettiste Michel Pellegrino, ce collectif de musiciens exceptionnels voit son retour en France après une période passée à la Nouvelle-Orléans, où il a eu l’occasion de partager la scène avec les plus illustres figures du jazz.

Tarif concert dégustation : 25€, 30€, 35€, 50€

Gratuit jusqu’à 15 ans

Réservation par mail : lesmusicales83@gmail.com

Billetterie sur place ouverte à partir de 18H30

Vivez la 1ère édition de l’évènement « Prenez Place » à Marseille

La Ville de Marseille et la Mairie des 4e et 5e arrondissements convient les Marseillais.es à participer à la 1ère édition de l’événement “Prenez Place !” sur la place Sébastopol le dimanche 18 juin, de 10h à 18h. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet de réaménagement de la place Sébastopol. Afin de redonner de l’attrait au quartier, de renforcer la vitalité économique de la place, de promouvoir une circulation apaisée et inclusive, ainsi que de débétonner et de verdir cet espace.

(Crédit Ville de Marseille)

Pour ce qui est du programme :

Le village des enfants accueillera de grands jeux familiaux, un atelier de pratique de vélos rigolos et insolites ou encore des initiations au vélo en sécurité autour de la place pour les enfants

Le village des associations pour une place plus verte rassemblera 13 associations

Le village mairie renseignera les citoyens intéressés sur l’avancement du projet et de larges panneaux d’informations seront exposés pour restituer les premiers résultats du questionnaire

Le village gourmand permettra aux visiteurs et visiteuses de se restaurer auprès des commerçants de la place et des food-trucks habituellement présents sur le marché.

La place sera réservée exclusivement aux piétons et aux modes de transport doux.

Place Sébastopol 13004 Marseille

Le dimanche 18 juin, de 10h à 18h.

Retrouvez les journées européennes de l’archéologie 2023 à Aix

Découvrez les sites archéologiques d’Aix-en-Provence avec des visites guidées le 17 et 18 juin. La direction Archéologie de la ville d’Aix-en-Provence, l’Association Provence Archéologie et la Maison de l’Espagne vous invitent à explorer des sites emblématiques situés autour des places Verdun-Prêcheurs lors de la nouvelle édition des Journées Européennes de l’Archéologie.

(Crédit Mairie d’Aix-en-Provence)

Programme :

Visite commentée de l’église de la Madeleine

Samedi 17 juin : 15h et 16h30

Dimanche 18 juin : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 16h30

Lieu de rendez-vous : Parvis de l’église de la Madeleine, place des Prêcheurs

Modalités : sur inscription au 04 42 91 89 55 (du lundi au vendredi)

Visite commentée du quartier comtal exploré à l’occasion des fouilles des places de Verdun-Prêcheurs

Samedi 17 juin: 14h 30, 15h30, 16h30, 17h

Dimanche 18 juin : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Lieu de rendez-vous : Place Verdun-Prêcheurs

Sans inscription

Visite commentée du couvent des Dominicaines

Samedi 17 juin : 18h30

Lieu de rendez-vous : Maison de l’Espagne, 7ter / 9 rue Mignet – Aix-en-Provence

Sans inscription

Places Verdun-Prêcheurs

17 et 18 juin

Aix-en-Provence

Appel à la solidarité contre le racisme et l’exploitation à Marseille

Un appel à la mobilisation est lancé ce samedi 17 juin 13h, sur la place de Strasbourg, par divers collectifs, associations, organisations et syndicats à Marseille pour s’opposer à la politique gouvernementale envers les personnes immigrées. Notamment à travers les mesures de Gérald Darmanin qui visent à rendre la vie « impossible » aux migrants. Cette mobilisation vise à dénoncer la loi sur l’immigration, l’opération Wuambushu et le racisme d’État.

Place Strasbourg

Samedi 17 juin à 13h