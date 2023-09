Ce sont les derniers jours des vacances scolaires. Alors profitez de ce premier week-end avant d’attaquer la rentrée plein d’énergie. Entre couscous, braderie, cinéma, et art contemporain, vous avez de quoi faire !

[Shopping] La grande braderie de Marseille

La grande braderie de Marseille revient cette année toute la journée de 10h à 19h dans les rues du centre-ville. Profitez-en pour faire vos dernières emplettes avant la rentrée : chaussures, vêtements, déco… les commerçants vous ferons de petits prix pour se refaire une santé après les émeutes. Cette année, grande nouveauté : des animations musicales avec DG et danseurs sont prévues de 18h à 22 h sur les cinq places piétonnes : place Général de Gaulle, rue d’Aubagne, place Lulli, rue Glandeves, rue Haxo, Opéra.

La grande braderie est de retour le 2 septembre à Marseille (Crédit : Marseille)

[Culture] Découvrez l’art contemporain avec le salon Art-O-Rama

Ouvert tout le week-end à la Friche la Belle de Mai, le salon international d’art contemporain Art-O-Rama vous propose une journée rythmée le samedi : de 14h30 à 16 h, le salon vous présentera le travail de Jean-Baptiste Perret. Ensuite, de 16h30 à 18h, une série de rencontres seront proposées par la revue en ligne Figure Figure, avec des artistes français ou britanniques avant un programme de projections par Documents d’artistes, en partenariat avec le Réseau documents d’artistes de 18h à 19h.

Caroline Wong, Alisa in the sewing room (2020-21)

[Engagement] Le village des associations « Vivacité »

Cette année, vous voulez vous mettre à la danse ? Ou à la natation ? Rien de mieux pour vous de découvrir les associations qui seront installées sous les chapiteaux du Vieux-Port dimanche de 10h à 18h. L’événement Vivacité regroupe plus de 500 associations qui proposent une multitude d’activités et de loisirs : sport, social, art, culture… il y en aura pour tous les goûts Durant cette journée pleine de vie, des démonstrations, des ateliers d’écriture, des activités d’astronomie, des percussions seront organisées, comme à l’espace sport, où vous pourrez tester différents sports pour intégrer le club de votre choix. Petits et grands, foncez !

De 10h à 18h30

Esplanade Bargemon et Quai du Port

[Festif] La fête des agriculteurs à la Duranne

Dimanche, l’association Duranne Animation organise la première édition de la fête des agriculteurs sur la prairie du grand Vallat de 10h à 17h. Elle regroupera une quinzaine d’agriculteurs d’Aix et de ses alentours avec des exposants et des producteurs, le tout avec la présence d’animaux de la ferme et d’une exposition de véhicules agricoles anciens et nouveaux. Une nouveauté qui éveille la curiosité !

[Gastronomie] Clotûre du Kouss Kouss festival aux Grandes Halles du Vieux-port

Le Kouss Kouss Festival revisite le couscous depuis six ans déjà. Après une cinquième édition consacrée au piment et à l’harissa, le Kouss Kouss revient avec la thématique des poissons bleus (sardine, anchois, maquereau…) pour régaler vos papilles. En clôture du festival, les Grandes Halles du Vieux-Port organise leur Kouss Kouss Party dimanche 3 septembre, de 19h00 à minuit. Dans une ambiance festive et musicale, avec la présence de Mickey l’Ange derrière les platines, les grandes halles se mettent aux couleurs du Kous Kous.

Affiche de Kouss Kouss festival x Les grandes halles du Vieux-Port (Crédit : Dr)

[Cinéma] Aller voir « Anatomie d’une chute »

La réalisatrice Justine Triet vous embarque dans un fait-divers prenant : celui d’un homme retrouvé mort au pied de son chalet dans les Alpes. Est-il tombé ? L’a-t-on poussé ? Ces deux questions hantent le film qu’on pourrait aussi nommer « anatomie d’un couple » dont l’histoire retrace la relation tumultueuse, pétrie de non-dits et de tiraillements personnels, liée par la littérature, de deux quarantenaires Sandra et Samuel. Leur fils de 11 ans, Daniel, devenu aveugle à l’âge de 4 ans, est un personnage central qui mène l’intrigue et le dénouement. Son rôle et son jeu sont très touchants.

Swann Arlaud et Sandra Hüller dans “Anatomie d’une chute”. (Les Films Pelléas/Les Films de Pierre)

Pour ce film, Justine Triet a reçu la palme d’or et on comprend pourquoi : les scènes du procès sont magnifiques sublimées par les jeux de la présumée coupable Sandra – incarnée par l’actrice fétiche de la réalisatrice Sandra Hüller – et ceux des avocats. Une caméra efficace, délicate et d’une grande justesse. Pour sa première semaine en salle, le film comptabilise déjà 350 000 spectateurs.

