Lors d’une conférence de rentrée lundi 29 août, Emmanuel Macron a donné le mot d’ordre aux recteurs : aider à tout prix les écoles à développer des projets innovants, sur le modèles des 59 écoles laboratoires marseillaises. Sur l’académie d’Aix-Marseille, le rectorat s’apprête donc à répondre à cette demande. « Ce n’est pas un remplacement du système que nous connaissons, il s’agit simplement d’un assouplissement, sur la base du volontariat. De plus, les fonds seront distribués selon un principe de précaution. Il y aura d’abord une phase d’échange avec l’établissement sur leur projet, puis une phase d’accompagnement vers la concrétisation », nuance Bernard Beignier lors d’une conférence de presse organisée au rectorat à la veille de la rentrée (lire par ailleurs).

L’autonomie n’est pas accordée aux enseignants CGT Educ’action 13

Les syndicats, pour leur part, continuent de décrier cette mesure : « Monsieur Macron est en train de transformer l’école en entreprise ! » s’indigne ainsi une représentante de la CGT Educ’action 13, lors de la conférence organisée mardi 30 août. « L’autonomie n’est pas accordée aux enseignants, qui sont de simples exécutants, mais aux chefs d’établissement et aux recteurs », pointe une autre.



A ce sujet, le député des Bouches-du-Rhône (5e circonscription) Nupes, Hendrik Davi se rendra au sein du groupe scolaire Eugène Cas à l’occasion de la rentrée pour discuter de cette expérimentation avec les équipes pédagogiques, dont le groupe fait partie. Dans un communiqué, le député de la 5e circonscription affirme en outre avoir déposé en août une proposition de loi visant à recruter massivement des enseignants, titulariser les contractuels et revaloriser les salaires. Ils dénoncent par ailleurs l’état des écoles à Marseille et le flou sur le projet de rénovation.

