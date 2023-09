Cet été, 88% des Français sont restés en France pour profiter de leurs vacances. Ce chiffre explique en partie la « très bonne » saison touristique du pays qui cumule 64 milliards d’euros de recettes en 2023, contre 58 milliards d’euros en 2022. Mais la clientèle française a délaissé la Provence malgré de « bons » résultats.

La ministre chargée du tourisme, Olivia Grégoire, a fait le point sur la saison estivale le 29 août à Bercy pour dresser un portrait résolument positif de la saison touristique française. Du côté de la région provençale, du 1er juillet au 15 août, on note une hausse de la fréquentation internationale de 4%, tirée par les touristes Allemands (+6%) les Anglais (+4%) et les Néerlandais (-6%).

Présent lors de cette restitution, le président du Comité régional de tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d’Azur, François de Canson, annonce même « une saison record pour Aix-en-Provence » grâce aux Américains du Nord et aux Brésiliens. Les chiffres précis des offices du tourisme des Bouches-du-Rhône seront publiés dans quelques semaines.

La fontaine d’Aix-en-Provence (crédit : JFE / Gomet’)



Le CRT observe néanmoins un recul de la clientèle française (-6%) par rapport à l’été 2022. Ce constat s’explique à la fois par l’inflation et la concurrence des pays voisins, moins chers, pour un service de qualité similaire, comme le Maroc ou l’Espagne. Globalement, en France, les touristes se sont moins rués vers les littoraux du fait des fortes chaleurs, pour lui préférer la montagne et la campagne.

Temps des vacances, plateformes… des « mutations profondes » du tourisme français

Olivia Grégoire parle de fait d’une « homogénéisation » du territoire. Elle observe d’autres « mutations profondes dans la consommation du tourisme » comme la réduction du temps de vacances. « On part plus souvent mais moins longtemps. Les mois de juillet et août laissent de plus en plus la place à une pratique qui s’étale de mai à octobre. Une pratique qui est aussi la conséquence du télétravail depuis le Covid », explique la ministre.

François de Canson, maire de la Londe-les Maures et résident du CRT (Crédit archives JP Garufi)

Une autre évolution a été constatée : les locations sur les plateformes en ligne type Airbnb ont augmenté. En Provence, on parle d’une hausse de 25% des réservations. Ces réservations, pourraient selon les prévisions des professionnels du secteur, atteindre une hausse de 33% en septembre, à l’instar de l’ensemble du territoire français (20%).

Une belle remontée attendue fin août et au mois de septembre

Le mois de septembre est en effet prometteur pour le tourisme provençal grâce à la coupe de monde de rugby, du 8 septembre au 15 octobre, et la venue du Pape François les 22 et 23 septembre. L’attractivité de ce mois de rentrée scolaire est d’autant plus important qu’il représente « 10% de l’activité annuelle touristique en Provence », précise le CRT à la rédaction.

Dans un communiqué du CRT, Stéphane Paoli, le président de l’Office de tourisme de la Ville d’Aix-en-Provence garde aussi son optimiste pour la fin du mois d’août : « Actuellement les réservations sont de l’ordre de 55 à 80 % pour les deux dernières semaines d’août. A cela s’ajoutera le « last minute », tendance de plus en plus forte au mois d’août. »

