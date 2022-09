Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Dominique Robin. Le directeur d’Atmosud, l’observatoire régional de la qualité de l’air, revient sur les différents pics de pollution qui ont touché le département des Bouches-du-Rhône cet été. Le scientifique aborde également la question du transport maritime à Marseille et la création de la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m). L’entretien est animé par Jean Lazuech (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Mon petit cartable, le sac pour écolier responsable et Marseillais

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on fait un bilan des récents épisodes de sécheresse dans notre département. En juillet et en août, la pluie a manqué dans les Bouches-du-Rhône et certaines stations météo ont enregistré des records de chaleur. C’est notamment le cas à Marignane. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Le sac pour enfant Mon petit cartable, destiné aux élèves de maternelle entre deux et six ans. Il est conçu à partir de bouteilles plastiques recyclées. L’atelier Mon petit cartable se situe rue Breteuil (6e).

Liens utiles :



