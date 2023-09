Salon, foire, vernissages… du 1er au 3 septembre, l’art contemporain est au cœur de l’actualité culturelle de la métropole marseillaise. Aux côtés des collectionneurs qui feront le déplacement comme chaque année et bien bichonnés par les organisateurs, le public peut également profiter de cette effervescence pour découvrir jeunes talents ou artistes confirmés.

Art-o-rama, la foire tant attendue

L’ouverture en avant-première d’Art-o-rama, à la Friche Belle de mai, ce jeudi 31 août, a réuni collectionneurs, mécènes et amateurs venus en nombre découvrir le cru 2023. 41 galeries et 16 éditeurs ont été sélectionnés, dont près de la moitié ont moins de cinq ans d’existence. À noter la présence renforcée des galeries outre-Atlantique qui confirme la dimension internationale de la foire, sans oublier les galeries européennes ou encore le salon immatériel pour découvrir d’autres travaux en ligne. Et puisque la foire occupe petit et grand plteau de la friche Belle de mai, on en profite pour compléter son programme par la visite des expositions de la Friche : Drift – Dérapage contrôlé, sur proposition de l’école des Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM, Fondant l’exposition personnelle de Zoé Williams ou celle de Sylvain Bureau invité par Le Dernier Cri.

L’exposition du salon Art-O-Rama permet de découvrir de nombreuses oeuvres d’art moderne exposées par des galeristes venus de toute la France et de l’étranger (photo archives Gomet’/JFE).

Outre la soirée sur le toit-terrasse, la journée d’ouverture a été marquée par la remise des premiers prix, à commencer par ceux décernés par la Région Sud. Avec Prix Région Sud, le salon offre chaque année une visibilité à la jeune création issue des écoles d’art de la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur. La section show-room met ainsi en lumière le travail de quatre artistes sélectionné·e·s par un·e commissaire d’exposition. Et l’n de des artistes reçoit le prix. il s’agit cette année de Théophylle Dcx, diplômé de la Villa Arson située à Nice. Dans la continuité, a été mis en place en 2022 le Prix Région Sud Design afin de mettre en avant les jeunes designers du territoire et participer à leur professionnalisation. Le prix Région Sud Design s’adresse aux designers diplômé·es depuis 5 ans maximum ayant réalisé une partie de leurs études dans la Région Sud, Provence Alpes Côte d’Azur. Il a été attribué jeudi 31 août à Studiolow est un studio de recherche et de création basé à Marseille, co-fondé par les artistes Héloïse Charital et Ismaël Rifaï en 2018.

Présente lors de l’annonce des prix, Caroline Pozmentier, présidente du Frac et vice-présidente de la Région Sud auprès de Renaud Muselier, en charge des affaires culturelles, « l’ouverture du salon d’Art-o-aama au design permet d’attirer davantage d’acteurs professionnels issus de la Région et d’attirer un public plus large que celui de l’art contemporain. »

Les lauréats des prix Art-o-rama décernés par la Région Sud, les organisateurs et les élus jeudi 31 août 2023 à la Friche (Crédit Gomet’/JFE)



> jusqu’au dimanche 3 septembre de 14h à 19h

> Friche Belle de mai – 41 rue Jobin – Marseille 3e

> https://art-o-rama.fr/fr/type/galerie/

> Tarifs 8€ et 5€ (Art-o-rama + toutes les expositions à la Friche)

Gallery Night et vernissages à tous les étages

Consolation du saule pleureur, exposition Anne-Marie Pécheur à l’Art-Cade galerie des Bains Douches de la Plaine

A l’invitation d’Art-o-rama, 15 galeries et structures marseillaises, membres de Provence Art Contemporain (PAC), ouvrent leurs portes pour une déambulation en nocturne très arty, ponctuée de vernissages, de finissages, de performances, de lectures et de concerts… et “blockparty”.

> Gallery Nigth, samedi 2 septembre jusqu’à 22h

> Programmation détaillée

Une 10e édition pour Paréidolie

Franck Lundangi Dialogues N°3, 2018 Aquarelle sur papier @ Aurélien Mole Courtesy de l’artiste et Galerie Anne de Villepoix

Une journée supplémentaire, plus de galeries et plus de rendez-vous pour cette nouvelle édition du salon international du dessin contemporain. Elles sont donc 16 galeries à venir à Marseille présenter leurs artistes dont quelques-unes de la région. On retrouve notamment la galerie arlésienne Lhoste, présente l’an passé, à nouveau avec Reeve Schumacher, les gouaches d’Ariel Pierson en plus. Et côté nouvelles venues, les galeries Anne de Villepoix (Paris), La Banane (Cannes) ou Archiraar Gallery (Bruxelles).

Parmi les propositions, on remarquera les travaux d’Anna Jacquoud, artiste fraîchement diplômée à la galerie AL/MA (Montpellier). D’autres jeunes artistes sont invités à travers le programme inédit de découverte des diplômés, étudiants et jeunes artistes du réseau des écoles d’art du Sud – DÉJA. Enfin, l’association du Château de Servières, créatrice et productrice de l’événement ainsi que de la Saison du dessin qui se tient en parallèle, a invité le Fac Sud à la rejoindre. Il y présentera les œuvres de quatre artistes femmes de différentes générations parmi lesquelles Karine Rougier et Michèle Sylvander. Et pour marquer le démarrage de cette nouvelle Saison du dessin, l’exposition Le Sentiment de dessin prend place au Mac Marseille

> Paréidolie, samedi 2 et dimanche 3 septembre de 11h à 19h – Vernissage public le vendredi 1er septembre de 16h à 20h

> Château de Servières – 11-19 boulevard Boisson – Marseille 4e

> https://pareidolie.net

> Exposition Le Sentiment de dessin – Mac – Marseille 8e- jusqu’au 19 novembre 2023