Marseille : la Famille Maraboutage pour la réouverture de l’Espace Julien

L’Espace Julien, tout pimpant sous ses couches de peinture fraîche, illuminé par des plafonniers flambants neufs et porté par une nouvelle équipe, est enfin prêt à ouvrir grand ses portes au public ! Pour l’occasion, l’Espace Julien propose vendredi 22 septembre à 22h une carte blanche au collectif marseillais La Famille Maraboutage et son show hybride mêlant DJ sets enflammés, lives surprises et performances de danse époustouflantes. De quoi vous mettre en transe toute la nuit et vous faire revivre les chaleurs de l’été !

La Famille Maraboutage Crédit DR

Rendez-vous avec le pape François à Marseille samedi après-midi

L’actualité du week-end est dominée par la visite du pape François à Marseille. Une grande messe est programmée samedi à partir de 15h au stade Vélodrome. Avant de rejoindre la cérémonie, le pape défilera en papamobile sur l’avenue du Prado 2 pour rejoindre le sa messe du pape François au Vélodrome.

Crédit : Les Rencontres méditerranéennes

La Foire de Marseille : c’est parti !

La Foire internationale de Marseille se déroule du 22 septembre au 2 octobre. Elle promet une belle fête à ses visiteurs avec, cette année, une immersion dans l’univers de la mer. Sur l’esplanade 1 du parc Chanot, un vaste Village de la mer de 2 000 m² sera érigé, accompagné d’une piscine d’eau de mer de 20mx10m, pour accueillir plus d’une trentaine d’exposants engagés dans la préservation et la promotion des milieux marins.

Jours et Nuits de cirque à Aix-en-Provence

Du 16 au 24 septembre, c’est la 10e édition du Festival Jours [et nuits] de cirque au CIAM !

Le rugby dans tous ses états à Aix-en-Provence

À l’occasion de la Coupe du monde de Rugby, la Ville d’Aix-en-Provence et les Rencontres du 9e Art se mettent aux couleurs de l’Ovalie. Au menu des festivités : une exposition BD et un journal collector pour tout comprendre de ce sport de brutes pratiqué par des gentlemen. Le tout est concocté par un habitué des ballons, l’auteur de bande dessinée Guillaume Bouzard.

Affiche de l’expo So Rugby (Crédit : Guillaume Bouzard)

Exposition SO RUGBY

Du 21 septembre au 4 novembre 2023

Lieu 9 – Galerie de l’office de Tourisme

Festival des sciences sociales ce week-end à Marseille

Le Festival des sciences sociales Allez Savoir, l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et la Ville de Marseille lancent la quatrième édition de l’événement intitulée « Voyage en utopies ». Durant cinq jours, depuis mercredi 20 jusqu’au dimanche 24 septembre 2023, une soixantaine de manifestations en entrée libre et gratuite, sont proposées sur le thème des utopies : des idées, aux actions, du jugement aux émotions qu’elles génèrent, aux individus, aux groupes et aux réseaux qui les portent… Retrouvez le programme complet en ligne sur le site du festival.

Affiche du festival

1er Village Égalité à Saint-Mauront

De 10h à minuit, ce sera la fête à Saint-Mauront (3e) à l’occasion de la première édition du Village Égalité qui prendra place au cœur du jardin Spinelly. Au cours de cette journée transgénérationnelle et multiculturelle destinée à tous les publics, et tout particulièrement aux habitants du quartier, se succèderont multiples propositions artistiques : ateliers d’écriture pour les adultes, activités ludiques et jeux de rôle pour sensibiliser les plus jeunes à l’écologie et à l’égalité de genre, performances théâtrales parfois interactives mais toujours brillamment menées par des comédiennes, des tables rondes… Et deux concerts – Mare Terrae et DJ Waka – viendront clore en rythme et en rap la soirée.