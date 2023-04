[Exposition] Fêtez la réouverture du [MAC] de Marseille

Le musée d’art contemporain [MAC] de Marseille est enfin de retour ! Après plusieurs années de travaux, c’est sa « renaissance », se réjouit le maire Benoît Payan sur les réseaux sociaux. L’élu a inauguré le nouveau musée vêtu de orange dirigé par Stéphanie Airaud. « Nous avons voulu, à l’occasion de cette rénovation, faire du [mac] un musée ouvert à toutes les formes d’art, ouvert sur sa ville et sur son quartier, un lieu qui laisse passer la lumière pour éclairer les œuvres, les artistes et ceux qui les regardent », explique le maire. Pour ce premier week-end d’ouverture, découvrez l’exposition de Paola Pivi, haute en couleurs !

L’histoire d’un musée s’écrit par ceux qui le visitent.



Le [mac] est ouvert.



Venez-y nombreuses et nombreux, passez-y du temps, en famille et entre amis. #TousAuMac ! pic.twitter.com/7EoIlyCAlN — Benoît Payan (@BenoitPayan) April 7, 2023

Musée d’art contemporain

69 Av. d’Haifa

13008 Marseille



Le site du musée

[Spectacle] Le festival des musiques méditerranéennes à Marseille

Le canteur nadi Ben participe à la fête organisée par la mairie de secteur de Marseille ce dimanche 9 avril autour des musiques mùéditerranéennes. rendez-vous à paryi au Chapiteau, 38 traverse Notre Dame du Bon secours. Nadir Benmansour est un chanteur qui puise ses inspirations sur les deux rives de la Méditerranée. Lui qui a baigné dans l’héritage de la musique andalouse, bercé par les chants chauds du Raï oranais, au rythme des Gnawas influencé par le groove du jazz, blues, reggae, c’est depuis Marseille qu’il s’épanouit et présente son nouvel album, intitulé Mouima, avec des musiciens de son choix.

Le chapiteau

38 trav. Notre Dame du Bon Secours

13 003 Marseille

[Feria] Olé toros ! Feria de Pâques à Arles

La feria de Pâques d’Arles revient cetteannée débarassée de toutes les réserves dues au Cobvid qui avaitent pertirbée ce rebdez-ous du patrimoine arlésien. C’est aussi le retour de plateau de premiers plan dans les arênes à l’insta du mano àmano entre grands matadors, le Françaos Sébastien Castella face au Péruvien Roca Rey…

Arènes d’Arles

1 Rdpt des Arènes

13200 Arles

[Bateau] Le Mucem propose des balades en bateau et une vente de plante

Tout le mois d’avril, le Mucem vous propose d’embarquer pour comprendre l’héritage et ke fonction des différents bassins du port de Marseille, entre le littoral et la digue du large jusqu’à l’Estaque pour revenir à son point de départ en passant de l’autre côté de la digue. Vous y découvrirez un paysage industriel aussi spectaculaire que méconnu.Vous pourrez observer les installations industrielles qui témoignent de l’économie complexe et connectée, comme les fameuses grues géantes de 40 mètres surnommées les “Elégantes”, symboles emblématiques de la ville. Ces installations rappellent une époque où les dockers travaillaient en étroite collaboration avec les machines pour décharger les navires, faisant ainsi du port de Marseille une plaque tournante de la main-d’œuvre, des matières premières et des marchandises. Vous découvrirez aussi l’activité de réparation navale.

Départ à 10h30 au Mucem

> Lien de l’événement

Le Mucem organise également une vente de plantes dans son Jardin des migrations. Des pépiniéristes spécialistes du jardin méditerranéen exposent des plants et des conseils botaniques, ainsi qu’un marché de producteurs et de créateurs proposant divers produits. Des visites guidées et des ateliers de jardinage et d’herboristerie sont organisés par le Mucem, le Parc national des Calanques et Les Petits Débrouillards. La conférence “Quels jardins pour demain?” sera animée par Alain Baraton, jardinier en chef du domaine du Trianon et du grand parc du Château de Versailles.

Vente de plantes au Mucem (Crédit : Dr)

Mucem

Fort Saint-Jean, cour de la Commande

7 promenade Robert Laffont

de 1 0h à 18h samedi et dimanche

[Balade] La 14ème édition du Festival de Randonnées en Pays d’Aubagne

Nouveaux itinéraires, circuits thématiques, balades de distances et difficultés variées… Au programme : 3 jours de festivités à partager en famille ou entre amis, 38 parcours à explorer, plus de 260 km à parcourir, à partir de 4 euros par rando. Les fervents pratiquants de randonnée et marcheurs contemplatifs

se retrouveront le temps d’un week-end, du 6 au 8 mai 2023, pour (re)découvrir les trésors insoupçonnés du territoire aubagnais.

Retrouvez le programme ici :