Lundi 29

Du 29 mars au 2 avril – Région Sud – Semaine de l’emploi maritime. Pôle emploi et ses partenaires font découvrir le secteur maritime et ses métiers. En ligne ou en présentiel, les candidats seront invités à participer à des découvertes des métiers (en atelier, sur les ports, lors de Facebook Live, web conférences ou à bord d’un bateau), à des visites d’entreprises (chantiers navals, culture marine, fermes aquacoles….). Des sessions de recrutement sont aussi prévues avec des opportunités de formations.



Le programme complet. Pour s’inscrire aux webinaires.

9h30 – Marseille – Rencontres. L’association Reporters d’Espoirs fait étape à Marseille avec Raphaëlle Duchemin et Gilles Vanderpooten.

Échanges sur l’engagement des médias, questions du traitement médiatique sur le climat. Rencontres avec les étudiants de l’EJCAM, des journalistes de plusieurs médias dans les locaux de Marcelle et avec la Marseillaise.



Locaux de Marcelle, 28 allée Gambetta 13001 Marseille.

Mardi 30

9h30-11h – Marseille – Webinaire. Remise du Prix « femmes, engagement et lieux de pouvoir » avec Pascale Vion,

Conférence : l’engagement au féminin : constats, freins et leviers, table ronde avec des femmes engagées et animée par Pascale Vion puis séance de coaching en direct.



Par la CRESS Paca.

Inscriptions ici.

15h15 – Mallemort – Conférence de presse. Retour d’expérience 4 ans après la mise en service de la serre « Nouvelle génération » du domaine Saint Vincent par Tenergie. Avec Nicolas Jeuffrain, Laurent Chabert et en présence d’Hélène Gente-Ceaglio.

Domaine Saint Vincent, Quartier Les Paluds, Chemin de Senas, 13370 Mallemort.

Mercredi 31

8h30-10h – Marseille – Webinaire / Présentiel. « Ouvrir votre commerce au numérique » par la Maison de l’emploi de Marseille.

Ouvrir son commerce au digital, maintenir son activité avec le numérique et booster ses ventes grâce au e-commerce. Avec Stéphanie Benard-Chauvet, Christophe Dino, Caroline Baron et Guillaume Sicard.



Inscriptions ici, le lien de connexion sera transmis après l’inscription. Possibilité de participer en présentiel à la Maison de l’emploi de Marseille, 4-10 rue des Consuls 13002 Marseille (à préciser lors de l’inscription, car nombre de places limité).

11h-12h30 – Marseille – Webinaire. par la Maison de l’emploi de Marseille. « L’explosion du e-commerce et son impact sur les métiers logistique » par la Maison de l’emploi de Marseille. Avec les interventions de Audrey Lucchinacci, Maxime Ducoulombier et le groupe La Poste.



Inscriptions ici, le lien de connexion sera transmis après l’inscription. Possibilité de participer en présentiel à la Maison de l’emploi de Marseille, 4-10 rue des Consuls 13002 Marseille (à préciser lors de l’inscription, car nombre de places limité).

Jeudi 1

10h – Palais Longchamp, Marseille – Annonces. Présentation de la programmation du Festival Marseille Jazz des cinq continents de l’édition 2021 par Régis Guerbois, président de l’association et Hughes Kieffer, directeur du festival.

Dans les jardins du Palais Longchamp, à l’emplacement de la scène du festival. Accès au parc par l’allée Jean-Louis Pons, montée de l’Observatoire par la place Louis Rafer – 13004 Marseille. Jauge limitée.

14h – Arles – Conférence de presse. Visite de site et des infrastructures d’Electrosteel. À l’occasion de la visite de M. Patrick de Carolis, accompagné de Jean-Michel Jalabert. Échanges avec Cyrille Hahang – Directeur général d’Electrosteel France.

Electrosteel France, 9 rue Galilée 13200 Arles.

14h-17h30 – Région Sud – Salon de l’orientation. Métierama propose un salon régional pour les collégiens, les lycéens et les étudiants, qui a vocation à devenir une plateforme permanente.



Accès au salon virtuel ici, en créant un compte, après avoir téléchargé Firestorm.

Vendredi 2

Le salon se poursuit samedi 3 avril de 8h30 à 17h30 en ligne.